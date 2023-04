W akcję nowej powieści znanego pisarza kryminałów Roberta Małeckiego wpleciony został wątek ekologicznych obiektów modułowych firmy MOD21 z Grupy Erbud. To element kampanii promocyjnej i niespodzianka dla pracowników spółki.

Fabuła książek Roberta Małeckiego dzieje się zwykle w Toruniu i okolicach, skąd pochodzi pisarz.

W drugim tomie nowego cyklu kryminalnego z policjantami bydgoskiego Archiwum X Marią Herman i Olgierdem Borewiczem swoją rolę odegra start-up MOD21 z podtoruńskiego Ostaszewa, specjalizujący się w ekologicznym budownictwie modułowym z drewna.

Jest to element współpracy między spółką a Wydawnictwem Literackim, wydawcą książek Małeckiego.

To pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku.

Z naszych modułów budujemy już pierwsze przedszkola czy mieszkania, ale na rynek niemiecki, w Polsce temat prefabrykacji drewnianej dużych obiektów jest jeszcze mało znany. Chcemy promować tę technologię także u nas, a że jesteśmy nowoczesną firmą, robimy to też w innowacyjny sposób – lekko i ciekawie wplatając MOD21 w fabułę książek naszego ulubionego toruńskiego pisarza kryminałów – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD.

- Przy okazji promujemy czytelnictwo wśród naszych pracowników. A to już dość pokaźna grupa czytelników – zatrudniamy ponad sto osób, a w całej grupie ERBUD prawie trzy tysiące - dodaje.

Okładka nowej książki Roberta Małeckiego - „Urwisko”, której akcja rozgrywa się w podtoruńskiej fabryce MOD21.

W hali produkcyjnej fabryki MOD21 odbył się także wieczorek autorski z Robertem Małeckim dla wszystkich pracowników i ich rodzin.

Spółka zostawiła całkowitą wolność twórczą i nie ingerowała w treść fabuły.

– Zależało nam tylko na tym, by zarysować i przybliżyć proces budownictwa modułowego, a MOD21 ulokować w rzeczywistych realiach, co dla Torunian, w tym naszych pracowników, będzie atrakcją. Umówiliśmy się także, że byłoby super, gdyby udało się powołać do życia fikcyjnego bohatera, ale bazującego na pewnych realnych cechach któregoś z naszych prawdziwych pracowników – mówi Theodor Kaczmarczyk, prezes spółki MOD21 i zaznacza, że od razu poprosił, by wybór autora nie padł na jego osobę.

MOD21 to startup Grupy ERBUD, specjalizujący się w ekologicznym budownictwie modułowym.

To była nietypowa propozycja współpracy. Początkowo ją odrzuciłem, bo nie chciałem być „pisarzem do wynajęcia”. Jednak, gdy dowiedziałem się więcej o samym budownictwie drewnianym i idei stojącej za spółką MOD21, zrozumiałem, że podoba mi się to, co robią. Są europejską firmą, ale z mojego Torunia. I postanowiłem, że chcę ich wesprzeć. Od pierwszych rozmów zaznaczyłem, że całą gażę przeznaczymy na toruńskie dziecięce hospicjum Nadzieja, które na pewno mądrze wykorzysta tę sumę pieniędzy – mówi Robert Małecki.

Robert Małecki, Fot.Pracownia Męskich Portretów

Na wieść o tym szlachetnym geście pisarza spółka MOD21 postanowiła do 50 tysięcy złotych od pisarza, dorzucić na konto hospicjum swoje symboliczne 21 tysięcy złotych.

To nietypowe „lokowanie produktu” i współpraca między spółką budowlaną a pisarzem wpisuje się w szerszy kontekst działań Grupy ERBUD. Firma jako pierwsza weszła w esport, zgarniając za kampanię „Walka o Koszyki” szpaler nagród ze złotym Effie Award w kategorii „PR/Employer Branding” na czele. Intensywnie zachęca także kobiety do pracy w branży budowlanej – wydana wraz z Fundacją ERBUD książeczka „Klara buduje” stała się bestsellerem, a za serię warsztatów budowlanych dla dziewczynek „Młode MajstERki” w Centrum Nauki Kopernik firma otrzymała dwa Złote Spinacze i Innowator ESG przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie ESG.

W 2022 r. ERBUD jako zaledwie jedna z sześciu polskich firm trafił na prestiżową listę najlepszych pracodawców świata opracowywaną na podstawie badań Instytutu Statista przeprowadzonych dla amerykańskiego magazynu „Forbes”.

