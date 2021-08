Torus wierzy w Wybrzeże Gdańsk

Zespół Wybrzeża Gdańsk od wielu lat występuje w najwyższej klasie rozgrywek piłki ręcznej w Polsce. Choć w kilku ostatnich sezonach nie odnosił spektakularnych sukcesów, znany jest środowisku szczypiorniaka ze świetnego szkolenia młodzieży – wychował już wielu znakomitych zawodników, w tym reprezentantów kraju.

- Dwa lata temu zadeklarowaliśmy chęć długoterminowej współpracy. Zawiązaliśmy strategiczne partnerstwo i zostaliśmy sponsorem tytularnym klubu. I mimo, że ostatnie półtora roku - czas pandemii - to czas wyjątkowo trudny, który naszej branży też nie rozpieszcza, jesteśmy konsekwentni i nadal będziemy wspierać Wybrzeże Gdańsk. Torus wywodzi się z Gdańska, tutaj realizujemy większość naszych inwestycji, z Trójmiastem wiążemy dalsze plany i rozwój. Cieszę się więc, że możemy się pokazać także jako sponsor, ambasador lokalnego sportu, i wspierać drużynę grającą w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki ręcznej w Polsce – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

- Firma TORUS jest z nami od kilku lat – była w tych dobrych chwilach, ale przede wszystkim wspierała nas w tych momentach, gdy było nam ciężko. O tym pamiętamy i bardzo to doceniamy. Tym bardziej cieszymy się, że przed nami kolejny rok współpracy. Podobnie jak nasz sponsor tytularny, my cały czas chcemy iść do przodu, stawiać sobie kolejne cele i mądrze inwestować w rozwój. Chcemy budować solidne fundamenty, by za kilka lat nawiązać walkę z najlepszymi dzisiaj zespołami i stać się ważnym punktem na mapie piłki ręcznej w Polsce – mówi Jacek Pauba, prezes zarządu Wybrzeże Handball.

Podpisana z firmą Torus umowa strategicznej współpracy umożliwia zespołowi Wybrzeża Gdańsk kontynuację rozwoju na wielu polach. Sponsor strategiczny bierze udział w finansowaniu pierwszej drużyny, ale również w szkoleniu grup młodzieżowych, w których obecnie trenuje blisko 170 chłopaków, w większości licealistów. Grupy te (są to różne roczniki) występują zarówno w rozgrywkach halowej, jak i plażowej piłki ręcznej. Jeden z zespołów juniorskich trenowany przez Marcina Pilcha zdobył w ub. roku wicemistrzostwo Polski, inny jedzie w tym roku na finały. Trenerzy pierwszego zespołu obserwują obecnie 14 młodych, bardzo utalentowanych zawodników, którzy za jakiś czas mogą dołączyć do starszych kolegów.

Podpisana umowa współpracy ma charakter nie tylko strategiczny, ale również tytularny, co oznacza, że szczypiorniści kolejny, trzeci już sezon występować będą w rozgrywkach PGNiG Super Ligi pod szyldem gdańskiego dewelopera - jako Torus Wybrzeże Gdańsk.