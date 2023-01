Pierwszym etapem realizacji kolekcji Initium jest tworzenie przez malarza, Karola Prochackiego, abstrakcyjnego obrazu na stumetrowym atłasie. Dzieło jest zapisem instynktownej improwizacji autora. Praca nad obrazem zaplanowana jest na blisko dwa tygodnie w obecności odwiedzających Koszyki. 16 stycznia na antresoli Koszyków, duet BIKOWSKI / PROCHACKI oraz współpracująca z artystami Doda, dokonali symbolicznej inauguracji malowania. Performance polegał na rzuceniu na atłas trzech wydmuszek z farbą.

Kolejnym krokiem będzie zaprezentowanie dzieła szerszej publiczności podczas otwartego dla wszystkich wernisażu. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 27 stycznia, o godz.19.30. Tego wieczoru, projektant mody - Konrad Bikowski - uroczyście dokona pierwszego cięcia materiału.

Drugi etap procesu twórczego i obejmie tworzenie kolekcji na oczach widzów. Bikowski z namalowanego przez Prochackiego dzieła, przez tydzień wykrawać będzie elementy kreacji według wcześniej przygotowanych szablonów. Szycie kreacji nie będzie odbywało się w Hali, jednak postęp prac będzie można obserwować w mediach społecznościowych autorów, współorganizatorów i partnerów.

Hala Koszyki to miejsce nieprzypadkowe. Nasz warszawski tygiel idealnie wpisuje się w zamysł, który chce przekazać modowy duet, BIKOWSKI / PROCHACKI. Tworzenie mody na żywo, która jest jednocześnie sztuką, podkreśla kulturalny charakter Koszyków. Powstawanie kolekcji na antresoli w ten nieszablonowy sposób jest rewolucją, ale czyni ją bardziej przystępną dla wszystkich. Warto podkreślić, że wyjątkowa architektura Koszyków pozwala wynieść sztukę poza tradycyjną przestrzeń galerii. Cieszymy się, że jako Globalworth i Hala Koszyki możemy być współorganizatorem tego projektu. Już teraz zachęcamy do odwiedzenia Hali, by zobaczyć twórców przy pracy. Z kolei w marcu zapraszamy na premierę całej linii Initium z udziałem gwiazd - mówi Paweł Słupski, Marketing & Communications Director, Globalworth Poland.