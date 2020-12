Vienna House Mokotow Warsaw otrzymał Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m. st. Warszawy.

Biznesowo-lifestyle’owy hotel Vienna House Mokotow Warsaw, stanowiący część większego

kompleksu biurowo-hotelowego P4, zlokalizowany jest w sercu warszawskiego Służewca. Surowa, brutalistyczna bryła budynku nawiązuje do przemysłowej historii dzielnicy i wyróżnia się spośród okolicznej zabudowy.



- Nagroda Architektoniczna Prezydenta m. st. Warszawy to dla nas wielkie wyróżnienie. To dowód na to, że dbałość o detale, przykładanie wagi do kwestii ekologicznych i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami jest potrzebna. – podkreśla Marta Karteczka, dyrektor generalna Vienna House Mokotow Warsaw - Vienna House Mokotow Warsaw jest nietypowym hotelem biznesowym. Jest miejscem, gdzie wysublimowany design idzie w parze z funkcjonalnością. Jest przystanią, gdzie śpieszący się podróżujący mogą się zatrzymać, zrelaksować i naładować akumulatory z dala od tętniącego życiem centrum miasta. – dodaje.

Inwestorem całego kompleksu P4 jest firma Garvest Real Estate, zaś za projekt architektoniczny odpowiada pracownia JEMS Architekci, znana z oryginalnych projektów, takich jak budynek Agory w Warszawie czy zespół biurowców Pixel w Poznaniu. Wystrój wnętrz to efekt współpracy inwestora, projektantki Agaty Pleśniarowicz oraz Vienna House.

Siedmiokondygnacyjny budynek Vienna House Mokotow Warsaw skonstruowany jest z powtarzalnych betonowych ram, podobnie jak stojący za nim niższy obiekt. Dwa bliźniacze powstaną tuż obok i razem stanowić będą kompleks P4.

- Budynki P4 są adresowane do młodych ludzi, do firm, które nie są korporacjami. Inwestor postawił nam zadanie, że mają być zupełnie inne niż te w najbliższej okolicy - mówi Michał Sadowski, główny architekt JEMS Architekci.

Beton i stal tworzą industrialny wystrój wnętrz hotelu i łączą się z ocieplającą je bujną zielenią oraz dużymi oknami od podłogi do sufitu. Nie brakuje unikatowych w skali europejskiej elementów

wyposażenia wnętrz, takich jak lampy z kolekcji Gras, żyrandole DCW editions In The Tube Solar 6, sofa Fogia Tiki czy krzesła Fermob z kolekcji Luxembourgh. Znajdują się one również w restauracji Greenhouse, która przypomina szklarnię i otwarta jest też dla mieszkańców.

W tegorocznej VI edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy zostało zgłoszonych łącznie 100 zgłoszeń w 6 kategoriach. Jury rozpatrywało 62 z nich, a na liście finalistów znalazło się po 6 budynków z każdej z kategorii. W jury zasiedli m.in. Marlena Happach, naczelna architekt Warszawy, Michał Olszewski, zca Prezydenta Warszawy czy Grzegorz Piątek, krytyk i badacz architektury, który na łamach vouge.pl zaznaczył, że Vienna House Mokotow Warsaw to „heroiczna, betonowa forma nawiązująca do hal fabrycznych, dopracowana w każdym calu.