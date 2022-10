Vistula, jako oficjalny krawiec reprezentacji, stworzyła strój formalny dla reprezentacji Polski w piłce nożnej na Mistrzostwa Świata.

Minimalistyczny, nowoczesny, granatowy garnitur połączony z koszulą w tym samym kolorze i butami o sportowym charakterze – w takiej stylizacji zobaczymy zawodników polskiej reprezentacji w piłce nożnej podczas części oficjalnej Mistrzostw Świata w Katarze.

Po raz kolejny strój zaprojektowała i przygotowała dla piłkarzy Vistula – oficjalny partner PZPN.

Kibice mogą zakupić replikę tego zestawu w sprzedaży stacjonarnej i online już od 26 października.

Marka proponuje również specjalną linię produktów inspirowaną oficjalnym mundialowym monolookiem.

Największa marka z grupy VRG, Vistula, współpracuje z PZPN od 2016 roku. Strój formalny przygotowany na tegoroczne mistrzostwa to już kolejna stylizacja marki dla reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Wcześniej biało-czerwoni występowali w zestawie od Vistula podczas części oficjalnych Mistrzostw Europy we Francji w roku 2016, Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 oraz UEFA EURO 2020.

Jako PZPN jesteśmy niezwykle dumni ze wzorowej i wieloletniej współpracy z Vistula. Wiarygodność marki, którą cieszy się nasz partner, efektywnie wpływa również na wizerunek największej i najpopularniejszej organizacji sportowej w Polsce. Zrzeszając tysiące klubów i zawodników, mamy świadomość, że perłą w koronie pozostaje reprezentacja Polski, budząca największe emocje wśród naszych rodaków. Dlatego tym bardziej doceniamy dopasowanie do aktualnie panujących trendów, jakość oraz kreatywność stylizacji przygotowywanych przez Vistulę dla biało-czerwonych. Mistrzostwa Świata w Katarze są już czwartym dużym turniejem, do którego szykujemy się wraz z naszym partnerem. Mam nadzieję, że na mundialu osiągniemy duży sukces i będzie on także efektem naszej skutecznej współpracy – mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Aktualny strój reprezentacji na otwarcie Mistrzostw, monochromatyczny, elegancki i swobodny jednocześnie, to kwintesencja współczesnej męskiej mody formalnej. Reprezentuje on doskonale to, czym dziś jest Vistula: wygodę, zgodność z trendami, zabawę fakturami, najwyższej klasy materiały i doskonałe odszycie każdego elementu – mówi Marta Fryzowska, wiceprezeska grupy VRG, odpowiedzialna za segment odzieżowy.

Strój formalny Polaków na mundial w Katarze składa się z wełnianego garnituru, bawełnianej koszuli oraz sweterka polo z wełny Merino Extra Fine. Całość uzupełniają akcesoria (m.in. skórzane buty i jedwabna poszetka) wykonane w szlachetnym granacie. Monochromatyczne barwy pozwalają skupić uwagę na kroju, podkreślają detale garderoby oraz przemyślaną kompozycję całości. Nie oznacza to jednak monotonii. Poszczególne elementy wykonane są z tkanin i dzianin o różnych strukturach i splotach, dzięki czemu sylwetka wygląda niebanalnie.

Look, który zaproponowaliśmy na Mistrzostwa Świata w Katarze, pokazuje, jak z klasą łączyć elementy mody formalnej i casual. Specyfika współczesnego formalnego dresscode’u to właśnie zacieranie granic między klasyczną elegancją a luzem, a także umiejętność łączenia różnych faktur i tkanin oraz krojów w sposób, który pozwala manifestować indywidualność. To połączenie swobody w budowaniu sylwetki i wysokiej jakości poszczególnych elementów gwarantuje wygodę, a jednocześnie stylowy, ponadczasowy wygląd – podkreśla Marta Fryzowska.

Prześledzenie historycznych projektów Vistula zrealizowanych w ramach współpracy z PZPN doskonale ilustruje ewolucję mody formalnej, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. W 2016 roku biało-czerwoni prezentowali się w trzyczęściowych, klasycznych garniturach. Dwa lata później w projekcie pojawił się elegancki, delikatny deseń. Z kolei na Mistrzostwa Europy 2020, odbywające się w roku 2021, piłkarze reprezentacji pojechali w bardziej nieformalnych zestawach, zaprojektowanych w stylu angielskim.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn po raz pierwszy odbywają się w kraju położonym na Bliskim Wschodzie. Największym wyzwaniem dla projektantów marki Vistula okazało się przystosowanie stroju dla piłkarzy do skrajnie odmiennych warunków atmosferycznych panujących w Katarze i w Polsce. Obok wyróżniającego się designu, zestaw charakteryzuje funkcjonalność, pozwalająca na nienaganny wygląd zarówno w upalnym klimacie Półwyspu Arabskiego, jak i polskiej, jesienno-zimowej aurze.

By ten cel osiągnąć, do uszycia garnituru użyto innowacyjnej tkaniny Traveller Suit 360. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom jest ona wodoodporna, antybakteryjna, ultraoddychająca, a jednocześnie odporna na zagniecenia. Użycie materiału pochodzącego od renomowanego włoskiego dostawcy sprawia, że zestaw nie tylko prezentuje się elegancko przez cały dzień, ale również zapewnia komfort użytkowania.

W wybranych salonach Vistula kibice reprezentacji będą mogli kupić replikę stroju, w którym wystąpią Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny, Kamil Glik i pozostali zawodnicy „jedenastki” oraz drużyny rezerwowej. Dodatkowo marka proponuje linię produktów nawiązujących kolorystycznie do mundialowego monolooku. Będą one dostępne w sprzedaży w salonach stacjonarnych oraz na www.vistula.pl.

Efekty tegorocznej współpracy Vistula i PZPN komunikowane będę w kampanii mediowej w prasie i internecie oraz poprzez działania z influencerami.

Mecz otwarcia XXII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej zostanie rozegrany między reprezentacjami Kataru i Ekwadoru w niedzielę, 20 listopada, na Al-Khor Stadium. W walce o tytuł Mistrza Świata wezmą w tym roku udział 32 reprezentacje. Polska pierwszy mecz zagra 22 listopada o godz. 17.00 z Meksykiem w Doha. Rozgrywki odbędą się w 5 miastach na 8 stadionach. Tytułu Mistrza Świata będzie bronić reprezentacja Francji.

