Warsztat Cumy otwarty na terenie Stoczni Cesarskiej przywraca rzemiosło do budynku Hartowni

Otwarto pierwszy w historii warsztat MakerSpace na terenie Stoczni Gdańskiej. Celem jest zachowanie tradycyjnego rzemiosła i połączenie go z nowymi technologiami, aby stworzyć oparty na tradycjach miejsca, warsztat na miarę XXI wieku.

Cumyto mieszcząca się w pięknym budynku Hartowni, przy Żurawiu M3, społeczność rzemieślników, artystów, projektantów i twórców nowych technologii, oparta na idei MakerSpace.

Jest otwartym warsztatem, którego celem jest zjednoczenie środowiska rzemieślniczego, umożliwienie współpracy, edukacji i wymiany informacji.



- Utrzymanie przy życiu wartości niematerialnych jest równie ważne, jak ochrona i rewitalizacja samych obiektów - mówi Gerard Schuurman, dyrektor projektu Stoczni Cesarskiej - Stocznia była miejscem produkcji, innowacji i rzemiosła. Jednak wraz z opuszczeniem tego obszaru ponad 20 lat temu przez społeczność stoczniowców i rzemieślników zmieniła się tożsamość stoczni. Dlatego jest nam niezmiernie miło powitać inicjatywę, która będzie kontynuowała tradycję i prowadziła warsztat na miarę XXI wieku.



Cumy jest przyjazny dla wszystkich rzemieślników i składa się na warsztaty stolarskie i ślusarskie, laboratorium drukowania 3D i biomateriałów, małą przestrzeń biurową i salon wystawowy. Wszystkie działania odbywają się na otwartej przestrzeni i w duchu kolektywizmu. Niektóre narzędzia są dostępne do użytku ogólnego, podczas gdy inne maszyny wymagają wcześniejszego przeszkolenia w miejscu pracy.



- Przez wiele lat dostęp do tego terenu i hal mieli tylko pracownicy Stoczni. Dzięki możliwości, jaką daje nowy właściciel - Stocznia Cesarska Development, który otworzył teren dla wszystkich, mamy szansę zjednoczyć społeczność trójmiejskich rzemieślników. Jesteśmy wdzięczni, że możemy to zrobić w tak ważnym dla rzemiosła miejscu - Stoczni - mówi Blanka Brywa, założycielka Cumy - Stocznia nauczyła nas, że tylko pracując ręka w rękę można osiągnąć cele. Dlatego oprócz umiejętności praktycznych, chcemy kultywować etos pracy stoczniowej - zbiorowej, wymagającej komunikacji wielu specjalistów i wykonawców.

Warsztat jest otwarty dla rzemieślników, artystów, projektantów, studentów i hobbystów, reprezentujących zarówno osoby z wieloletnim stażem, wykształcone w szkołach zawodowych, jak i młodych, innowacyjnych i kreatywnych rzemieślników, którzy bardzo często są samoukami, poszukującymi miejsca do pracy, współpracy i nowych możliwości biznesowych.