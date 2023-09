W hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, odbyło się spotkanie laureatów programu „Ambasador”. Uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat proponowanych modyfikacji w funkcjonowaniu programu.

Ambasador to program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r.

Program ma na celu wzmocnienie marki pracodawcy employer branding i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników.

Uczestnicy grywalizacji otrzymują punkty m.in. za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach, na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską.

Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną – np. szczepienie przeciw grypie, krwiodawstwo czy wpisanie do bazy DKMS (baza dawców szpiku kostnego).

Za poszczególne aktywności każdy uczestnik może otrzymać 250, 300 lub 500 punktów, a po uzyskaniu 5000 punktów otrzymuje tytuł Ambasadora i nagrodę pieniężną.

Dla laureatów programu odbywają się też cyklicznie wspólne warsztaty, wycieczki i kolacje.

Ambasadorzy z entuzjazmem podkreślali, że program „Ambasador” pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z gośćmi, więc zaproponowane modyfikacje zostały przyjęte z entuzjazmem. Podczas spotkania Ambasadorzy mogli wykazać się pomysłowością w trakcie warsztatów kreatywnych.

Innowacyjne warsztaty metodą „design thinking” prowadziła Violetta Hamerska, ekspertka branży hotelowej Guest & Employee Experience. Jak podkreśliła – Dzięki innowacyjnemu programowi „Ambasador” Polski Holding Hotelowy pokazuje, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą zaangażowani pracownicy. To najlepiej świadczy o tym, że poprzez podejmowanie określonych działań pracownicy stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz. Dla mnie jednym z istotnych elementów tego programu jest wzmocnienie relacji interpersonalnych wewnątrz firmy oraz relacji z gośćmi – powiedziała Hamerska.

Program „Ambasador” motywuje do wykonywania zadań przekraczających obowiązki wynikające z zajmowanego stanowiska pracy oraz pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z naszymi gośćmi – zaznacza Magdalena Orchowicz, Dyrektor Działu Sprzedaży w Renaissance Warsaw Airport Hotel i Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel.

W hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, odbyło się spotkanie laureatów programu „Ambasador”. mat.pras.

– Podczas warsztatów mogliśmy wyrażać swoje opinie i zaproponować nowe innowacyjne rozwiązania, które mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone do programu i będą wartością dodaną dla naszej firmy – podkreśla Szymon Chochowski, pracownik działu rezerwacji w Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel i Renaissance Warsaw Airport Hotel.

– Program Ambasador adresowany jest do 480 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego. Obecnie korzysta z niego już ponad 70 proc. zatrudnionych. Dzięki niemu motywujemy, wspieramy i nagradzamy naszych pracowników, by byli zaangażowani nie tylko w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, lecz także, by aktywnie działali na rzecz społeczeństwa – podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w PHH. – Obecnie wypłaciliśmy już 134 nagrody pieniężne, wśród nagrodzonych mamy nawet takich, którzy zdobyli tytuł „Ambasadora” dwu- i trzykrotnie.

To wyjątkowy program, wykraczający poza tradycyjne programy motywacyjne. Został doceniony nie tylko w Polsce, zdobywając certyfikat i statuetkę „Friendly Workplace”, ale otrzymał także nominację do nagrody w europejskim konkursie Employer Brand Management Awards 2023.

