Westfield Good Festival, który rusza już 22 kwietnia, to mnóstwo praktycznych podpowiedzi jak dbać o to, co dobre dla nas i dla planety, a także solidna dawka wiedzy eksperckiej na temat mody,

Celem Westfield Good Festival jest budowanie świadomości zrównoważonego rozwoju i przekazywanie praktycznych podpowiedzi, jak działać na co dzień w sposób przyjazny dla planety.

Westfield Arkadia i Mokotów chcą inspirować i wspierać klientów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych.

Istotnym elementem tych działań jest edukacja poprzez aktywności organizowane w centrach URW, których doskonałym przykładem jest właśnie Westfield Good Festival.

W ciągu 9 dni Festiwalu, który rusza już 22 kwietnia, w Westfield Arkadia na wszystkich chętnych czekają warsztaty edukacyjne, zbiórka odzieży i elektroodpadów, adopcja roślin oraz specjalna strefa podcastów, których będzie można posłuchać na żywo w trakcie wizyty w centrum. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się marki i organizacje, dla których zrównoważony rozwój to codzienność, a działania dobre dla planety wpisane są w ich DNA jak np. Ubrania do Oddania, Too Good Too Go, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ASEKOL PL czy Florabo.

W czterech strefach edukacyjnych w Westfield Arkadia na klientów czeka szereg aktywności, m.in. zbiórka niepotrzebnej odzieży zorganizowana wspólnie z Ubrania do Oddania. Środki pozyskane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na Fundację Digital University i jej projekt Be.Eco, a klienci, którzy zdecydują się przynieść swoją niepotrzebną odzież do centrum w trakcie wydarzenia, otrzymają specjalną pocztówkę do zasadzenia z nasionami łąki kwietnej. W „zielonej” strefie Florabo wszyscy chętni będą mogli zaadoptować rośliny w ramach akcji „Zielony Weteran”, a także skorzystać z profesjonalnych porad, jak dbać o rośliny w domu, by rosły zdrowo oraz jak planować zieleń wokół nas. Co więcej, w dniach 22-23 i 29-30 kwietnia, w Westfield Arkadia odbędzie się zbiórka elektroodpadów w strefie ASEKOL PL. Klienci w zamian za pozostawione elektroodpady otrzymają sukulenty.

Wiosna to dobry moment na zmiany i porządki. Zarówno w przestrzeni wokół nas, jak i w życiu codziennym. Poprzez organizację Westfield Good Festival chcemy wspierać klientów w budowaniu świadomości zrównoważonego rozwoju i zachęcać ich do podejmowania bardziej świadomych decyzji zakupowych. Podczas Westfield Good Festival, dzięki proponowanym przez nas warsztatom, podcastom czy strefom edukacyjnym, wszyscy chętni będą mieli okazję dowiedzieć się, jak kupować w bardziej zrównoważony sposób, przerabiać to, co już mamy i nadawać rzeczom drugie życie – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Westfield Good Festival to także okazja do wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach. Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów poprowadzą zajęcia z upcyklingu. Uczestnicy stworzą spersonalizowane torby, koszulki farbowane metodą tie-dye oraz ozdobią swoje nieużywane ubrania neonowymi wzorami. Wszystko po to, by niechcianej odzieży nie wyrzucać, a dać jej drugie życie.

Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci Fundacja Zaczytani przygotowała warsztaty na temat inteligencji emocjonalnej. Wszyscy chętni dowiedzą się, jak budować odporność psychiczną i pracować nad higieną emocjonalną przy pomocy książek, a młodsi nauczą się, jak identyfikować i komunikować swoje uczucia poprzez bajki.

W czasie warsztatów „Mozaiki klimatycznej” uczestnicy dowiedzą się, jak dużo zjawisk, pozornie oderwanych od siebie, w różnych częściach świata, jest ze sobą powiązanych w kontekście zmian klimatu. Z kolei przedstawiciele Too Good To Go przekażą praktyczne wskazówki dotyczące niemarnowania żywności. Podpowiedzą, jak prawidłowo zorganizować lodówkę oraz zaprezentują na żywo nietypowe części warzyw, które wbrew pozorom też można zjeść.

Dla klientów potrzebujących równowagi dostępne będą zajęcia porannej jogi prowadzone przez Anya Yoga, a także Zen Garden zaaranżowany wspólnie z pracownią Florabo.

W Westfield Arkadia zorganizowana zostanie również specjalna strefa podcastowa, w której klienci będą mogli na żywo posłuchać rozmów na temat różnych obszarów zrównoważonego rozwoju oraz holistycznego podejścia do życia. Rozmowy z gośćmi – przedstawicielami firm i podcasterami – poprowadzi Dominika Lenkowska-Piechowska z Who Will Save The Planet. Gośćmi podcastów będą: Karolina Sobańska, Cleo Ćwiek i Anna Cyklińska z fundacji Można Zwariować, Monika Michalska znana jako Pani od Odpadów, Michał Stępień z fundacji „Zaczytani” oraz przedstawiciele firm: Zofia Zochniak z Ubrania do Oddania, Leszek Dąbrowski, przedstawiciel Too Good To Go, Halina Gackowska reprezentująca pracownię Florabo oraz Daria Czarnynoga z marki Balagan

W ramach rozmów z gośćmi podcastów poruszane będą różne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem: od odpowiedzialnych zakupów, przez ograniczanie odpadów, po pielęgnację roślin i celebrowanie codzienności. Każde nagranie zostanie udostępnione na kanale You Tube Westfield Arkadia oraz na platformach streamingowych: Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Westfield Good Festival jest wydarzeniem otwartym i każdy niezależnie od wieku z pewnością znajdzie tu inicjatywy i aktywności dla siebie. Chcemy pokazać, że każdy z nas, małymi krokami może robić rzeczy dobre dla naszej planety, które przyniosą pozytywną zmianę dla wszystkich – zachęca Piotr Brzozowicz.

Westfield Mokotów. Fot. Mat. pras.

Natomiast 22 kwietnia 2023 r., w Westfield Mokotów rozpocznie się Westfield Good Festival. Celem wydarzenia jest budowanie świadomości zrównoważonego rozwoju i przekazywanie praktycznych podpowiedzi, jak działać na co dzień w sposób przyjazny dla planety. Chcemy inspirować i wspierać klientów w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Festiwal odbywać się będzie i w kwietniu i maju we wszystkich 22 centrach handlowych Westfield w całej Europie, będąc początkiem corocznego wspólnego świętowania i zabawy poświęconej w całości zrównoważonemu rozwojowi.

Westfield Mokotów jest jednym z najsilniej związanych z modą centrów handlowych w Polsce. Dlatego też tematyka Westfield Good Festival będzie tu skoncentrowana właśnie na modzie oraz jej zrównoważonym i odpowiedzialnym obliczu. Już pierwszego dnia Festiwalu, 22 kwietnia, na wszystkich chętnych czekają wykłady „Moda Cyrkularna i Ekologia w Modzie” prowadzone przez ekspertów i wykładowców Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Tego samego dnia będzie można posłuchać również rozmowy na temat slow fashion i fenomenu vintage. To jednak nie koniec modowych atrakcji, bo tydzień później (29 kwietnia) na swoje warsztaty i wspólny przegląd naszych szaf oraz ubrań z których od wielu lat nie korzystamy, zaproszą styliści.

Moda to oczywiście nie tylko ubrania, ale również makijaż. W trakcie festiwalu będzie można poznać m.in. tajniki wegańskiego makijażu, dowiedzieć się o tym które składniki kosmetyków są faktycznie dobre dla nas i dla planety oraz zgłębić wiedzę na temat faktów i mitów dotyczących konserwantów w kosmetykach.

Udział w warsztatach i spotkaniach jest bezpłatny, jednak by zapewnić ich najwyższą jakość, obowiązują na nie zapisy: www.goodfestival.pl

Westfield Mokotów nie zapomina również o miłośnikach zieleni. Wiosenne porządki to czas przeglądu zawartości nie tylko naszych szaf, ale też domowych doniczek i niejednokrotnie decyzja o losach naszych roślin – przydatne okażą się tu porady w strefie prowadzonej przez Florabo. Klienci będą mogli również oddać swoją roślinę „do wyleczenia” w ramach „Akcji reanimacja” lub uzyskać wskazówki, jak uratować swojego zielonego podopiecznego.

Podczas Festiwalu będzie można także dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy m.in. na temat porządkowania kuchennych przestrzeni, mistrzowskiego przechowywania czy gotowania w duchu zero waste. Dodatkowo ułatwimy porządki w szafach. Niepotrzebne ubrania będzie można oddać (i otrzymać w zamian zielone sukulenty) w specjalnie zaaranżowanej wraz z Ubrania do Oddania przestrzeni. Co ważne, dochód ze zbiórki ubrań będzie przeznaczony na projekt BE.ECO Fundacji Digital University.

- Westfield Good Festival rozpoczyna się w naszym centrum handlowym w Międzynarodowy Dzień Ziemi i będzie koncentrować się na tym, co każdy z nas może zrobić, aby dbać o naszą planetę. Chcemy pokazać, że nawet małe kroki mają duże znaczenie. – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka centrum handlowego Westfield Mokotów –Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej różnorodności proponowanych atrakcji każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie, a nasze pomysły i podpowiedzi przekonają wszystkich, że odpowiedzialne zakupy i zrównoważone nawyki wcale nie są trudne i czasochłonne. Cieszymy się też, że podobne działania podjęte będą jednocześnie we wszystkich centrach handlowych Westfield w Europie. Jeśli każdy z uczestników Westfield Good Festiwal zmieni choćby jedną małą rzecz w swoim życiu, skala pozytywnych zmian dla planety będzie ogromna.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl