Już po raz szósty Wielka Fabryka Elfów rozpoczęła swoją działalność w Warszawie. Tym razem ugości swoich klientów w wielofunkcyjnym kompleksie Fabryka Norblina, należącym do Grupy Capital Park.

Wielka Fabryka Elfów zajęła powierzchnię blisko 2.000 mkw. w budynku Plater.

Już od poniedziałku (28.11) przyjmuje najmłodszych wielbicieli świątecznej atmosfery.

Wielka Fabryka Elfów to świąteczny koncept rozrywkowo-edukacyjny przeznaczony dla dzieci. Elfy-animatorzy, na specjalne życzenie Świętego Mikołaja oprowadzają najmłodszych po zakamarkach jego Wielkiej Fabryki.

Elf-animator.

Jak co roku dzieci wezmą udział w świątecznych przygotowaniach, ale również pomogą Elfom odnaleźć przepis na pierniczki. Podczas swojej podróż przez świąteczne miasteczko goście Fabryki odwiedzą punkty z wieloma atrakcjami. Na dzieci czekają aktywności ruchowe, zręcznościowe, zagadki logiczne oraz zadania edukacyjne. Wizyta zwieńczona będzie spotkaniem ze Świętym Mikołajem. Tak jak co roku, także i w tym pomysłodawcy Wielkiej Fabryki Elfów przygotowali nowości, które zaskoczą stałych bywalców miejsca. Czas trwania atrakcji to około 2 godziny.

Dzieci wezmą udział w świątecznych przygotowaniach.

W Fabryce Norblina Wielka Fabryka Elfów ulokowała się na poziomie +2 w budynku Plater.

Przyjmuje grupy przedszkolne i szkolne od poniedziałku do piątku w godzinach porannych, a klientów indywidulanych przez 7 dni w tygodniu – w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl