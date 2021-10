Wino zyskuje na wartości. Tracą dzieła sztuki

Zgodnie z opublikowanym i opracowanym przez Knight Frank na koniec II kwartału 2021 roku zestawieniem cen dóbr luskusowych Luxury Investment Index, wino pokonało zeszłorocznych liderów rankingu - torebki Hermès i whisky, zajmując pierwsze miejsce. Ceny wina o jakości inwestycyjnej wzrosły o 13 proc. w ciągu 12 miesięcy od końca czerwca 2020 roku i aż o 119 proc. w ciągu ostatnich 10 lat.

Patrząc na dane dotyczące rynku klasycznych samochodów, wydaje się, że jest on w dobrej kondycji, a wartość wybranych najrzadszych i kolekcjonerskich pojazdów na świecie wzrosła o 4 proc. w ciągu roku, od czerwca 2020. Największe zainteresowanie tego typu produktem wykazują kolekcjonerzy i dealerzy, którzy gotowi są płacić najwyższe ceny za najlepsze samochody.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obok wina i kolekcjonerskich aut, zegarki znajdują się na podium w zestawieniu Luxury Investment Index z 5-cio proc. wzrostem cen w ujęciu rok do roku.

Rynek sztuki w wyniku globalnej pandemii osiągnął duże spadki. Według danych pochodzących z zestawienia Art Market Research All Art Index, który śledzi wartość aukcyjną dzieł wyprodukowanych przez dzisięcu tysięcy najlepszych artystów na świecie, ceny dzieł sztuki pozostawały na niezmienionym poziomie od kwietnia 2020 roku przez kolejne 11 miesięcy, czyli od momentu kiedy to zaliczyły skumulowany spadek wartości o 13 proc. Od kwietnia do lipca 2021 roku rynek sztuki odbił się jednak o 10 proc. Tylko w maju 2021 roku na aukcjach na calym świecie zostały sprzedane dzieła sztuki o wartości 2.9 miliarda dolarów.