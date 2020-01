Winyl wiecznie żywy. Alfa Centrum zaprasza na giełdę płyt analogowych

W sobotę, 8 lutego, w Alfa Centrum odbędzie się 3. edycja największej w Białymstoku giełdy płyt winylowych. Na terenie galerii spotkają się miłośnicy czarnego krążka z całej Polski. Wystawcami będą zarówno profesjonalne wydawnictwa płytowe jak i kolekcjonerzy-amatorzy. Na giełdzie będzie można znaleźć cały wachlarz muzycznych stylów – od rocka i hard rocka z lat 70- tych, poprzez najpiękniejsze jazzowe klasyki, aż po nowsze brzmienia pod postacią techno i dance. Impreza odbędzie się w godzinach: 9.00. – 21.00.

Podczas giełdy odwiedzający będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, kupić płyty winylowe czy CD oraz je wymienić. Wiele z wystawionych płyt to okazy kolekcjonerskie, rzadko spotykane lub limitowane. Zapewne będzie to nie lada gratka dla kolekcjonerów. Giełda to wyjątkowa okazja do znalezienia ulubionego krążka w dobrej cenie. Dotyczy to zarówno nowych wydań, jak i tych z rynku wtórnego. Gorąco zapraszamy! - zachęca Monika Kupryjaniuk, Regional Marketing Manager, NEPI Rockcastle.