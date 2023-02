Wszystko, co opublikuje się w internecie, może mieć swoje konsekwencje. Niektóre aktywności mogą pomóc w znalezieniu nowej pracy, ale są i takie, które mogą okazać się przeszkodą.

Pojęcie śladu cyfrowego ma dwa znaczenia – możemy mówić o śladzie cyfrowym podobnie jak o śladzie węglowym, a więc w sensie ekologicznym.

Drugie znaczenie dotyczy śladów, jakie każdy pozostawia po sobie w internecie.

Chodzi tu o własne publikacje, ale też np. o polubione profile w mediach społecznościowych.

W świecie online nic nie znika tak szybko, jak ślady stóp na plaży. Być może przesadą byłoby stwierdzenie, że wszystko, co zrobi się w sieci, zostanie zapisane na zawsze. Mimo wszystko, ślady mogą tam pozostać znacznie dłużej niż kilka godzin, czy nawet dni. Lokalizacja jest często rejestrowana przez aplikacje w telefonie lub smartwatchu, a trasę, jaką przebędzie się w długiej podróży można odtworzyć nie tylko na podstawie wirtualnych map, ale także analizując historię transakcji z karty płatniczej. Na szczęście do tego typu informacji nie każdy będzie miał dostęp.

Można się zastanawiać, kto i po co miałby szukać naszych cyfrowych śladów. Odpowiedź okazuje się prosta. Bardzo często takie wirtualne śledztwo przeprowadza przyszły pracodawca, a konkretnie osoba odpowiedzialna za rekrutację. Według różnych danych, na Zachodzie przyznaje się do tego od 60 proc. do 80 proc. pracodawców – mówi Adam Lis z portalu z ofertami pracy Jober.pl.

Sprawdzane w internecie mogą być także osoby, które już pracują w danej firmie, jednak one miały przynajmniej okazję wykazać się podczas codziennej współpracy. W przypadku kandydatów do pracy, ich aktywność w sieci przeglądana jest często jeszcze przed zaproszeniem danej osoby na rozmowę kwalifikacyjną. Można więc śmiało powiedzieć, że to internet jest tym miejscem, w którym kandydat może zrobić – dobre lub złe – pierwsze wrażenie. I to od tego wrażenia może zależeć zaproszenie (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji.

Przedstawiciel pracodawcy w pierwszej kolejności będzie chciał sprawdzić, czy w związku z kandydatem nie pojawiają się treści, które mogłyby okazać się w jakiś sposób kompromitujące, gdyby osoba ta została zatrudniona w firmie. Ale nie tylko! Niektórzy rekruterzy próbują wyrobić sobie zdanie na temat dopasowania kandydata do stylu organizacji lub nawet ocenić kompetencje (np. umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi) w odniesieniu do przyszłej pracy.

W związku z tym warto sprawdzić, co można znaleźć na swój temat, gdy wpisze się swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę, a następnie dobrze będzie przejrzeć swoje publikacje w mediach społecznościowych. Analizując te treści, trzeba starać się przyjąć perspektywę pracodawcy. Zastanowić się, jak oceniłoby się siebie, jako kandydata na konkretne stanowisko, wyłącznie na podstawie informacji możliwych do znalezienia w internecie.

Elementy, jakie mogą mieć szczególne znaczenie to np. zdjęcia publikowane w social mediach, kultura dyskusji wyrażana zarówno na własnych profilach, jak i pod postami innych osób, a nawet rodzaj wyrażanych poglądów.

Bez względu czy uważasz to za słuszne, czy nie, nie da się ukryć, że prezentowanie bardzo skrajnych opinii, szczególnie gdy towarzyszy temu agresja słowna, może zaszkodzić podczas ubiegania się o pracę. Na pierwsze wrażenie wpływ mogą mieć również tak prozaiczne kwestie jak ortografia – przy czym nie chodzi tu o pojedyncze wpadki, a o sytuacje, gdy ktoś pisze bardzo niepoprawnie i zdaje się tym zupełnie nie przejmować.

W oczach pracodawców, kandydatów w szczególności może przekreślać dodawanie postów związanych ze spożywaniem alkoholu i tym bardziej narkotyków, a także dodawania komentarzy, które kogokolwiek obrażają bądź dyskryminują. Źle będą widziane także nieprawdziwe informacje na temat swoich kwalifikacji zawodowych.

Co więcej, znaczenie może mieć także stosunek do rodziny i przyjaciół. Np. publikowanie treści, które naruszają czyjąś prywatność lub próbują przedstawiać innych w złym świetle na pewno nie pomoże kandydatowi. Pracodawca może bowiem chcieć wyrobić sobie opinię na temat tego, czy kandydat będzie pracownikiem lojalnym i zdolnym do współpracy w zespole.

Czy pracodawca ma prawo wykorzystywać tak prywatne informacje do wyciągania uogólnionych wniosków? Problem w tym, że mówimy o treściach udostępnianych dobrowolnie i publicznie. Jeśli więc nie chcesz, by obce osoby oceniały cię na podstawie treści publikowanych w mediach społecznościowych, pozostaje ci zmienić ustawienia prywatności. Każda platforma social media daje taką możliwość, a w niektórych z nich (np. na Facebooku), możemy każdorazowo decydować, dla jakiej grupy odbiorców będzie widoczny konkretny post.

Okazuje się, że zupełny brak widoczności w sieci także może być odebrany źle. - Ocena takiej sytuacji będzie zależała od stanowiska, o które ubiega się kandydat – mówi Adam Lis.

- Jeśli ktoś tworzy strony internetowe, pisze teksty, prowadzi działania marketingowe, aktywność w internecie może być do pewnego stopnia potwierdzeniem jego umiejętności, a czasem też pozycji wśród specjalistów z danej dziedziny – podkreśla.

Na niektórych stanowiskach (np. handlowców) wskazana może być choćby obecność w serwisie LinkedIn. Portal ten często wykorzystywany jest w biznesie do budowania sieci kontaktów zawodowych oraz do wyrabiania sobie pozycji w środowisku związanym z daną branżą. Może się zdarzyć, że brak aktywności w tym portalu będzie stawiał pod znakiem zapytania umiejętność wykorzystywania nowych technologii w pracy.

Nawet jeśli dla pracy obecność w sieci ma znaczenie neutralne i nie jest wymagana, to zupełnie lekceważąc internet można przegrać konkurencję z kimś, kto jest aktywny, a przy tym odbierany pozytywnie. On zyska dodatkowe punkty w oczach rekruterów.

Z idealną sytuacją będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy w sieci będzie można znaleźć pewne informacje na czyjś temat i będą one przedstawiały tę osobę w pozytywnym świetle. Nad niektórymi można po prostu popracować.

Na LinkedIn można uzupełnić informacje na swój temat i dodać posty, które będą świadczyły o zainteresowaniu dziedziną, w której specjalizuje się zawodowo.

Jeśli przeglądając jakieś treści na swoich kontach w mediach społecznościowych lub forach internetowych stwierdzi się, że są już nieaktualne lub przedstawiają poglądy, z którymi obecnie już się nie utożsamia, należy je usunąć. To samo trzeba zrobić z innymi starymi oraz niekorzystnymi publikacjami w sieci, o ile ma się do nich bezpośredni dostęp.

Potencjalny pracodawca nie będzie się zazwyczaj zastanawiał, jak dawno temu jakiś post, komentarz czy zdjęcie zostało opublikowane. Skoro jest dostępne w sieci teraz, to z dużym prawdopodobieństwem potraktuje je, jako aktualne. Dlatego każdy z nas musi sam dbać o to, by na bieżąco sprawdzać i ewentualnie usuwać te treści, z którymi już się nie utożsamia – podkreśla przedstawiciel serwisu Jober.pl.

Poza tym warto przejrzeć także te konta, które polubiło się (być może dawno temu) na Instagramie czy Facebooku. Należy usunąć z obserwowanych te, z którymi nie chciałoby się być kojarzonym. A publikując nowe treści, pokazać światu tylko to, czego nie będzie się musiało wstydzić publicznie.

Być może takie postępowanie będzie się kojarzyło z działaniami public relations. I słusznie! Pozostawianie po sobie cyfrowych śladów zawsze oznacza budowanie swojego wizerunku, a mówiąc inaczej: tworzenie swojej marki osobistej. Tworzy się ją zawsze, gdy się coś publikuje lub komentuje, bez względu na to, czy robi się to w sposób przemyślany, czy przypadkowy.

