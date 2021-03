Wymyśl mapę na bazie przestrzeni Hali Koszyki i wygraj

31 lipca gracze będą mogli zmierzyć się w finale Counter-Strike: Global Offensive online w rzeczywistej przestrzeni Koszyków. Turniej będą wspierać influencerzy polskiego e-gamingu i nowych technologii: Kinga Kujawska, Ziemniak, Dominik 'GruBy' Świderski, Szpero i Kubik. Fot. materiały prasowe









Autor: propertynews.pl

Dodano: 22 mar 2021 13:08

Globalworth, właściciel i zarządca Hali Koszyki oraz firma Erbud, generalny wykonawca budynku, zapraszają do konkursu na stworzenie konceptu graficznego mapy Hali Koszyki z wykorzystaniem charakterystycznych elementów dla gier drużynowych typu first person shooter. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone, a zwycięska mapa przeniesiona do gry. Konkurs potrwa do końca kwietnia.