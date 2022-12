Ghelamco Poland i Fundacja Sztuka w Mieście zapraszają na wyjątkową wystawę galerii Art Walk. „499 sekund” to narracja dźwiękowa, którą widzowie eksplorują, używając własnych smartfonów i słuchawek.

„499 sekund” to wystawa dźwiękowa Agnieszki Słodownik i Karoliny Wlazło-Malinowskiej w galerii Art Walk na placu Europejskim.

Już 8 grudnia artystki opowiedzą o powstawaniu wystawy w ramach autorskiego oprowadzania po ekspozycji.

Tytuł ekspozycji nawiązuje do czasu, w którym wyemitowany ze Słońca foton dociera do powierzchni Ziemi. Osoby odwiedzające wystawę zostaną poprowadzone po audiowizualnej ścieżce wiążącej przestrzeń kosmiczną z Ziemią. Narratorka głosem artystki Agnieszki Słodownik, współtwórczyni wystawy, połączy w narracji kwestie zajmujące umysły naukowczyń i naukowców badających przestrzeń kosmiczną, ze zjawiskami ziemskimi i troskami jej mieszkanek i mieszkańców. W refleksji podążającej za bezmiarem i zagadkami wszechświata poruszone zostaną pytania o pozycję Ziemi i człowieka względem praw rządzących kosmosem, antropocentryzm, potrzebę odkrywania nowych światów i przekraczania kolejnych granic „niezbadanego”.

Jak mówi jedna ze współautorek, Karolina Wlazło-Malinowska, „nasza wystawa to efekt zachwytu budzącego się myślę w każdym, kto ma szansę spojrzeć ciemną nocą na rozgwieżdżone niebo. Ten zachwyt miesza się w nas z dojmującym niepokojem nad losami naszej własnej kosmicznej skały, tego najlepszego statku do przemierzania bezbrzeżnej próżni jaki posiadamy – Ziemi. Zainteresowanie nie tyle podbojem kosmosu, co pytaniami między innymi o początek i przyszłość wszechświata, przekładamy na budowaną raczej w domyśle refleksję nad sprawczością człowieka, zarówno w już dokonanej degradacji ziemskich siedlisk, jak i możliwej regeneracji. Pytamy, skąd przyszliśmy? Dokąd zmierzamy? Czy możemy zrobić coś lepiej?”

Życiodajna i śmiercionośna energia z gwiazd, kosmiczne odległości, zagadki czarnych dziur, ciemnej materii i ciemnej energii, kolonizacja Układu Słonecznego staną się w „499 sekundach” kanwą historii naniesionych na oś czasu podróży świetlnej cząstki ze Słońca na Ziemię. Zgodnie z tekstem wprowadzającym wystawy – „to, co na Ziemi jest wiecznością, bywa nicością wobec bezmiaru wszechświata. Dziś możesz przejrzeć się w jego czerni. Stanie się ona soczewką spraw ważnych, a może jeszcze ważniejszych”.

Oprócz Agnieszki Słodownik – autorki tekstu narracji oraz Karoliny Wlazło-Malinowskiej, która stworzyła zamysł wizualny ekspozycji i część prac na niej prezentowanych, w wystawie wezmą udział także artyści wizualni Marta Krześlak i Arkadiusz Rataj.

Organizatorzy przypominają, żeby na zwiedzanie wystawy nie zapomnieć własnego smartfonu i ulubionych słuchawek. Widzowie będą przysłuchiwać się narracji przy użyciu urządzeń i jednocześnie oglądać obiekty i ilustracje zlokalizowane w galerii.

Autorskie oprowadzanie po wystawie odbędzie się w ramach otwarcia ekspozycji 8 grudnia o godzinie 18:00 przy galerii Art Walk na placu Europejskim w Warszawie.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl