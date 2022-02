Wystawa malarstwa Jacka Malczewskiego pod mecenatem PKO BP

W Muzeum Narodowym w Krakowie można obejrzeć ponad 170 prac Jacka Malczewskiego. Na spotkanie z jego sztuką zaprasza PKO Bank Polski, mecenas wystawy.

Wystawa koncentruje się na trzech wątkach: inspiracjach Słowackim i mesjanizmem, fascynacji folklorem i baśniami, rozważaniach artysty o sztuce. Istotną część wystawy stanowi przestrzeń pracowni i warsztatu artysty.

Wystawę „Jacek Malczewski romantyczny” w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać do 31 lipca 2022 roku.

Ekspozycja „Jacek Malczewski romantyczny” to wyjątkowa okazja, by poznać lepiej jednego z najwybitniejszych artystów polskiego modernizmu: mistyka, symbolisty i romantyka.

Wystawa koncentruje się na trzech wątkach. Pierwszy to inspiracje Słowackim i mesjanizmem, drugi to fascynacja folklorem i baśniami, a trzeci - rozważania artysty o sztuce. Ekspozycję wzbogacają zdjęcia archiwalne oraz teksty literackie nawiązujące do prac malarza. Łącznie zobaczymy 174 prace artysty ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych.

– Przekrojowa i wielowątkowa ekspozycja pozwala poznać lepiej Jacka Malczewskiego. Wielkiego artystę, wrażliwego człowieka i świadka historycznego wydarzenia – odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie na spotkanie z kolejnym wielkim polskim artystą – mówi Iwona Kubańska, dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego w Krakowie PKO Banku Polskiego.

Wystawa „Jacek Malczewski romantyczny” to podróż do świata wielowątkowej twórczości niezwykłego, młodopolskiego artysty. Jego obrazy nasycone są romantyczną martyrologią i patriotycznymi ideałami, będąc świadectwem wielkiej fantazji i wrażliwości.

– Możemy podziwiać dzieła od pierwszych szkiców, rysunków i obrazów olejnych, aż po ostatnie np. autoportrety utrzymane w intensywnej gamie barwnej, bowiem Malczewski na starość tracił wzrok i sięgał po coraz bardziej intensywne barwy. Dawno Malczewski nie był przypominany w tak obszernej i różnorodnej odsłonie... – mówi Urszula Kozakowska-Zaucha, kurator wystawy.