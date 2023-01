Drugi Top Radia 357 za nami. Tym razem rozgłośnia prowadzona przez największe polskie osobistości radiowe swój doroczny top utworów nadawała z 32. piętra Olivii Star w Gdańsku.

Piotr Stelmach, Marek Niedźwiecki, Ola Budka i Marcel Łukawski – znani z codziennej obecności na antenie Radia 357 1 stycznia 2023 roku zaprosili słuchaczy na podsumowanie wyników głosowania jakie odbywało się na stronie radia do 28 grudnia.

Top to coroczne wydarzenie, w ramach którego słuchacze patroni rozgłośni oddają głosy na największe utwory w historii muzyki.

Każdy z głosujących ma 57 głosów, dzięki czemu powstaje całodzienna audycja, w trakcie której o pozycję w ramach jednej listy utworów rywalizują tacy artyści jak David Bowie, The Beatles, Queen, Bob Marley czy Abba.

W głosowaniu wzięło udział 12 413 patronów radia, którzy łącznie oddali aż 679 629 tysięcy głosów.

Top radia 357 to również okazja dla wszystkich miłośników radia i muzyki na spotkanie ze swoimi ulubionymi dziennikarzami na co dzień prowadzącymi audycje na antenie radia. Wejściówki i bilety na spotkanie z radiowcami rozeszły się błyskawicznie. Swój rok od spotkania na żywo z muzyką i radiem zdecydowało się rozpocząć ponad 1100 osób, które od 9 do późnych godzin wieczornych odwiedzały ogólnodostępny taras widokowy Olivii Centre.

Marek Niedźwiedzki w Olivii Star.

Zeszłorocznym Topem mocno podnieśliśmy sobie poprzeczkę. I to dosłownie. Poszliśmy więc za ciosem i w tym roku też mierzyliśmy wysoko. Ugościła nas ekipa Olivia Star, oddając do dyspozycji piętro widokowe. Olivia Centre udostępniła nam swoją elewację, która wykorzystywana jest do iluminacji tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Realizacja całodniowej, wyjazdowej i wymagającej audycji pokazuje, że wspinamy się coraz wyżej też jako radio. Nie byłoby to możliwe bez pracy mocnej ekipy. Może to początek nowej tradycji, by kolejne Topy odwiedzały kolejne miasta. Właśnie potwierdziliśmy, że jesteśmy na to już gotowi - mówi Paweł Sołtys, prezes zarządu Radia 357.

Pomysł Topu na topowych piętrach z pięknym widokiem spotkał się z dobrym przyjęciem wśród naszych Słuchaczy. Po realizacji w Warszawie uznaliśmy, że to świetna okazja, żeby spotkać się z nimi w innych miastach. Pierwszy wyjazdowy Top zorganizowaliśmy w Gdańsku-Oliwie i on zapisał się właśnie w radiowej historii. Kto wie gdzie zawitamy za rok. Takie realizacje to okazja, by o Radiu 357 dowiedziało się więcej osób. Ale to też świetna forma promocji dla miasta oraz konkretnych lokalizacji. W trakcie Topu w Olivii Star odwiedziło nas ponad 1000 Patronów, a dziesiątki tysięcy słuchaczy i widzów w całej Polsce miało okazję lepiej poznać atrakcje zlokalizowane na 32. piętrze wieżowca - mówi Julia Kohman, zarządzająca w Radiu 357 sprzedażą i marketingiem.

Ola Budka w Olivii Star.

Finałowym wydarzeniem był koncert Raya Wilsona, byłego wokalisty grupy Genesis, który o godzinie 21.00 wystąpił na żywo na antenie Radia oraz dla gości w Gdańsku na scenie koncertowej, przygotowanej na wysokości 130 metrów nad ziemią, na poziomie tarasu widokowego najwyższego budynku w Polsce Północnej.

Ray Willson w Olivii Star.

- Olivia Centre na dobre wpisała się na listę najatrakcyjniejszych miejsc nie tylko do pracy, ale również do spędzania wolnego czasu w Polsce – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivii Centre. - Dzięki takim wydarzeniom staje się również jedną z najciekawszych scen eventowych i koncertowych w naszym kraju. Dotychczas w trakcie koncertów, spektakli teatralnych i innych wydarzeń gościliśmy takich artystów jak Krystyna Janda, Andrzej Grabowski, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Wojciech Mazolewski i Leszek Możdżer, a dzisiaj na scenie wystąpił wokalista jednego z najbardziej znanych zespołów w historii muzyki rozrywkowej. Równocześnie nasz egzotyczny ogród Olivia Garden, taras widokowy i restauracje są doceniane jako doskonałe miejsca spotkań towarzyskich i imprez grupowych przez co podkreślamy wielowymiarowość naszej oferty i otwartość na każdego gościa przez 365 dni w roku. A dzięki współpracy z Radiem 357, Rezydenci Olivii mogli skorzystać z całodniowych wejściówek na to wyjątkowe wydarzenie, słuchacze zaś poznać Olivię w specjalnej audycji Piotra Stelmacha „Dolewając Olivii do ognia”, nadawanej w sylwestrowy wieczór z Gdańska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl