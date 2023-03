Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, budujemy wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz docieramy do osób chętnych i gotowych związać swoją przyszłość zawodową z naszą firmą. To właśnie jeden z celów projektu „Drogi do biznesu” realizowanego z poznańskim VIII Liceum Ogólnokształcącym. Mamy także nadzieję, że dzięki „Przedsiębiorczym czwartkom” czy „Klasie patronackiej” uda nam się rozbudzić w młodych ludziach przedsiębiorcze postawy, poszerzyć ich wiedzę na ten temat oraz zachęcić, by w przyszłości bez obaw realizowali swoje marzenia zawodowe, także te o własnym biznesie – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu, Obszar Strategii Personalnej Grupy Żabka.