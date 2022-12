Sympatyczny samojezdny robot w sklepach Carrefour pojawił się pod koniec września. Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie klientów, którzy chętnie udostępniali zrobione z nim zdjęcia w popularnych serwisach społecznościowych. Od 22 września do 30 listopada br. dyskusja na temat Kerfusia wygenerowała aż 17,6 tys. wzmianek, których ekwiwalent reklamowy wyniósł ponad 1,5 mln zł.

Najpopularniejszym miejscem rozmów na temat nowej gwiazdy był zdecydowanie Twitter, skąd pochodzi prawie 65 proc. wpisów. Co czwarta wzmianka pojawiła się na YouTubie, a podium z 4 proc. udziałem w dyskusji zamyka Facebook. Sporo, bo ponad 500 filmików i komentarzy o robocie pojawiło się również na TikToku.

Wykorzystanie przyjaznej technologii do promocji marek nie jest nowym pomysłem, ale w przypadku Kerfusia zostało wykonane po mistrzowsku. Możliwość wejścia z robotem w interakcję i koci wygląd spotkały się z niezwykle przyjaznymi reakcjami klientów i wywołały falę memów. Osoby odwiedzające sklepy Carrefour masowo udostępniały w social mediach zdjęcia z robotem. Kerfuś okazywał się robokotem z charakterkiem, co dodatkowo przysporzyło mu popularności. Nagranie z jego odpowiedzią „Nie dotykaj moich uszu, miau!” stało się viralem na TikToku, Twitterze i Wykopie. Śmiało można powiedzieć, że Kerfuś w pewnym momencie został królem Internetu, wyprzedzając w trendach w wyszukiwaniach Google Roberta Lewandowskiego, czy Igę Świątek – komentuje Katarzyna Popławska – kierownik marketingu i PR w PSMM Monitoring & More.