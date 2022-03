10 proc. Polaków mogłoby dać schronienie milionowi uchodźców

Nieograniczone możliwości pomocy doraźnej

– Nasze możliwości pomocy Ukraińcom są niemal nieograniczone jeśli chodzi o udzielenie najprostszej pomocy doraźnej. Chodzi tu o rozwiązania, które są wystarczające na krótki okres (np. 2 tygodnie). Osoby uciekające przed wojną przede wszystkim potrzebują zabezpieczenia podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa, dachu nad głową, ciepła i jedzenia. W tym zakresie możliwości mamy potężne – możemy przyjąć miliony uchodźców udostępniając im lokale gminne, pomieszczenia tymczasowe, sale szkolne, akademiki, bursy czy obiekty sportowe. W części z nich warunki są jednak takie, że nadają się one jedynie na doraźne miejsca do zamieszkania – tylko do czasu znalezienia lepszego rozwiązania – zauważa Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Zakwaterowanie długoterminowe nie bez wyzwań

Główny analityk HRE Investments wskazuje na koszty długoterminowego zakwaterowania uchodźców w obiektach takich, jak hotele czy pensjonaty. – W odwodzie pozostają też turystyczne obiekty noclegowe (ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty), ale nawet jeśli w ich przypadku właściciele zdecydowaliby się na świadczenie bezpłatnej pomocy, to na dłuższą metę jest to niemożliwe. Ponadto opłacanie takich miejsc noclegowych przez państwo generowałoby wysokie koszty na co już dziś zwracają uwagę samorządy. Te w 2021 roku miały możliwość przyjęcia ponad 560 tysięcy osób – wynika z danych GUS, ale znowu nie jest to rozwiązanie docelowe, a jedynie doraźne – mówi ekspert.

10% Polaków mogłoby dać dach nad głową milionowi osób

– Lepszym rozwiązaniem wydaje się wsparcie, którego rodacy udzielają w odruchu serca, a więc udostępniają swoje mieszkania, domy, wolne pokoje czy kwatery nieodpłatnie. Skala jest niemal niemożliwa do oszacowania. Możemy mówić jedynie o szacowaniu możliwości w tym zakresie. Dane Eurostatu sugerują, że w Polsce przypada 1,1 pokoi na osobę. W tym wypadku już sama końcówka tej liczby, a więc 0,1 pokoju oznacza w skali całego kraju 3,8 milionów pomieszczeń, które czysto teoretycznie można byłoby udostępnić. Gdyby 10% rodaków zdecydowało się udzielić schronienia potrzebującym, to oznaczałoby to możliwość udzielenia bardzo wymiernej pomocy w postaci użyczenia aż 380 tysięcy pomieszczeń potrzebującym. W nich zamieszkać mogłoby lekko licząc milion osób. Do tego należy dodać mieszkania dotychczas zajmowane przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do nas przed lutową agresją, a którzy mogą chcieć przyjmować swoich przyjaciół i rodzinę pod zajmowany dotychczas dach – zauważa Bartosz Turek.

Mieszkania na rynku najmu mogą okazać się niewystarczające

– Bez wątpienia część uchodźców poszukuje dziś mieszkania na rynku najmu. Niestety liczba dostępnych mieszkań szybko może się okazać dalece niewystarczająca. Na największych portalach ogłoszeniowych możemy dziś znaleźć od 10-20 tysięcy ogłoszeń o wolnych mieszkaniach i to w skali całego kraju. Nie można ich sumować, bo o chęci wynajęcia pojedynczego lokum właściciel może informować nie tylko na kilku różnych portalach, ale też nierzadko pojedyncze ogłoszenie w ramach jednego portalu jest multiplikowane przez pośredników. W efekcie dziś możemy jedynie szacować jak dużo mieszkań czeka na nabywców. Liczba ta może oscylować w granicach maksymalnie 40-60 tysięcy – wylicza analityk HRE Investments.

– Nawet zakładając, że w każdym mieszkaniu mieszkać mogą po 4 osoby, to i tak mówimy o tym, że rodzimy rynek najmu jest w stanie zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe zaledwie 160-240 tysięcy osób. Jest to szacunek i tak mocno zawyżony zważywszy na fakt, że przecież zawsze część mieszkań wynajmowanych stoi pusta ze względu na okresową wymianę lokatorów, konieczność odświeżenia lokalu lub po prostu fakt, że podaż mieszkań na wynajem nie zawsze jest dopasowana do bieżącego popytu – konkluduje.

Pobyt i życie na stałe w Polsce

Bartosz Turek zwraca również uwagę na sektory polskiej gospodarki, w których jest duże zapotrzebowanie na pracowników. W tych branżach Ukraińcy mogliby szukać pracy, myśląc o stałym pobycie w Polsce i budowaniu u nas życia.

– Dziś brakuje w Polsce pracowników w bardzo wielu branżach – budowlanej, medycznej, opiekuńczej, logistyce, gastronomii, branży „beauty”, prowadzeniu domu czy IT – wylicza.