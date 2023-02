Prezydent USA rozpoczyna oficjalna wizytę w Polsce. Wczoraj w Kijowie spotkał się nieoczekiwanie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, późnym wieczorem przyjechał do Warszawy, a dziś spotka się m.in. spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Trwają przygotowania do popołudniowego wystąpienia Joe Bidena w Arkadach Kubickiego. Planowane jest na godzinę 17.30, a wśród publiczności będą miedzy innymi politycy, ludzie związani z kulturą, nauką oraz samorządowcy.

Przygotowania do przemówienia Joe Bidena w Arkadach Kubickiego / fot. propertynews.pl

W miejscu, gdzie przemawiać będzie Prezydent USA, zaproszeni goście muszą pojawić się już kilka godzin wcześniej / fot. propertynews.pl

Arkady Kubickiego pod Zamkiem Królewskim - trwają przygotowania do spotkania Joe Bidena z Polakami / fot. propertynews.pl

Wcześniej

Prezydent Andrzej Duda przywitał Joe Bidena na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. politycy najpierw w wąskim gronie, a potem z przedstawicielami obu administracji będą omawiać sytuację związaną z wojną w Ukrainie, możliwościami pomocy i zobowiązaniach.

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

W skład delegacji polskiej, oprócz prezydenta Andrzeja Dudy, weszli m.in.: premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Zbigniew Rau, szef BBN Jacek Siewiera oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W delegacji amerykańskiej natomiast znaleźli się m.in. doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan oraz ambasador w Warszawie Mark Brzezinski.

Po zakończeniu spotkania, ok. godz. 15.30 delegacja amerykańska wróci do hotelu Marriott.

Wcześniej

Joe Biden przebył niecodzienną podróż, którą z niewielką grupą współpracowników rozpoczął w niedzielę. Ze względu na konieczność utrzymania trasy do Kijowa w tajemnicy, Prezydent USA wyjątkowo nie skorzystał ze znanego Air Force One, ale z mniejszego samolotu, wykorzystywanego zazwyczaj przez wiceprezydentów. Po międzylądowaniu w Niemczech dotarł na Podkarpacie, gdzie przesiadł się do specjalnego pociągu, którym dotarł do Kijowa.

W rozmowach z ukraińskim prezydentem Joe Biden podkreślił wsparcie USA i Zachodu dla Ukrainy i jej walki z rosyjskim agresorem.

Dziś Prezydent USA wyruszy z warszawskiego hotelu Marriott do Pałacu Prezydenckiego, gdzie zostanie oficjalnie przywitany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość planowana jest na godzinę 12:50. Zaraz po powitaniu odbędą się rozmowy obu przywódców. Według Marcin Przydacza z Biura Polityki Międzynarodowej rozmowy będą dotyczyć m.in. planów dalszego wsparcia dla Ukrainy.

O 17.30 w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim Joe Biden wygłosi specjalne przemówienie. Komentatorzy wskazują na szczególny czas i rangę tego wydarzenia.

