„Panie Biden, wyślij F-16 na Ukrainę!” - taki napis wyświetla ekran na budynku dawnej Cepelii przy rondzie Dmowskiego w Warszawie. Telebim opłacili aktywiści, którzy będą też stać z podobnym banerem pod hotelem Marriott, w którym nocuje prezydent.

Ukraińskie i polskie aktywistki publicznie namawiają prezydenta USA do wysłania broni, w tym samolotów F-16, do Ukrainy. Natalia Panchenko i Viktoriia Pogrebniak z Euromaidan Warszawa, największej ukraińskiej organizacji działającej globalnie, wraz z Wiktorią Jędroszkowiak i Dominiką Lasotą, aktywistkami klimatycznymi związanymi z ruchem Fridays For Future, są pewne, że tylko broń może dziś zagwarantować pokój.

🔴PILNE: Na linii Warszawa - Kijów - z samego centrum stolicy 🇵🇱 apelujemy do Joe Bidena @POTUS: #ArmUkraineNow #F16forUkraine❗️

Na legendarnym już ekranie, wyświetlamy apel do prezydenta USA.



F-16 to podstawa solidarności z Ukrainą🇺🇦 pic.twitter.com/J65M4Jdc78 — Natalia Panchenko🇺🇦🇵🇱🇪🇺 (@NataliPanchenko) February 20, 2023

Demonstracja pod hotelem Marriott

Aktywiści zwołali konferencję prasową w centrum Warszawy, pod ekranem, na którym wyświetlany jest apel do prezydenta Bidena. Podczas konferencji Euromaidan Warszawa zapowiedział swój trzydniowy protest, który będzie trwał podczas wizyty Bidena.

Aktywiści planują stać z dużym banerem z napisem „Mr. Biden, send F-16 to Ukraine” pod hotelem Marriott, w którym będzie przebywał prezydent.

Natalia Panchenko, liderka ukraińskiej diaspory w Polsce, w swoim oświadczeniu podkreśliła pacyfistyczne wartości: „Jestem obrończynią praw człowieka, aktywistką antywojenną i pacyfistką. I dziś, w XXI wieku, tu, w sercu Europy, błagam was o prawdziwą pomoc - broń. Bo tylko wsparcie militarne może dziś zagwarantować pokój. Drogi Panie Prezydencie, proszę o wysłanie F-16 na Ukrainę. Aby wygrać tę wojnę, świat musi pokonać zło, pokonać Putina i pokonać Rosję. Nie ma innych opcji na zaprowadzenie pokoju na świecie".

