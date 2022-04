Bakoma nie jest na liście wstydu Yale School of Management. Spółka publikuje oświadczenie

Bakoma znalazła się na tzw. liście wstydu w wyniku błędu. Obecnie słusznie klasyfikuje spółkę Bakoma jako podmiot, który „zaprzestał wszelkiej współpracy z Rosją przed agresją". Spółka z branży spożywczej opublikowała oświadczenie w tej sprawie, a Yale School of Management sprostowało błąd w liście.

- W przestrzeni medialnej pojawiły się nieprawdziwe i krzywdzące publikacje dotyczące rzekomego zaangażowania biznesowego spółka Bakoma na terenie Rosji. Publikacje odnosiły się do listy opracowanej przez Yale School of Management, która bazowała – w kontekście naszej spółki – na błędnych, niezweryfikowanych ze spółką informacjach - pisze spółka w komunikacie.

- Lista polskich firm, które wycofały się lub nie z rynku rosyjskiego została zaktualizowana przez Yale School of Management. Obecnie słusznie klasyfikuje Bakoma Sp. z o.o. jako podmiot, który „zaprzestał wszelkiej współpracy z Rosją przed agresją” (w domyśle: na Ukrainę). Należy wyraźnie podkreślić, że spółka, co do zasady, nie powinna występować na tej liście i trafiła tam w wyniku pomyłki - dodają przedstawiciele Bakomy.

Bakoma podkreśla przy tym, że aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy i zdecydowanie potępia agresję Rosji na Ukrainę.