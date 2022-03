Blisko 4 mln zł od firm deweloperskich. Cordia i Futureal mają miejsce dla działań humanitarnych

Działające w ramach jednej grupy: Cordia, Futureal oraz HelloParks przekażą na rzecz pomocy uchodźcom w regionie niemal 4 mln zł. Wybrane nieruchomości Grupy są już udostępniane pod działalność humanitarną m.in. w Gdańsku, we Wrocławiu i w Warszawie.

Firmy wspierają też swoich pracowników w podejmowanych przez nich inicjatywach.

Działająca m.in. w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii Grupa ogłosiła zbiórkę wśród pracowników w regionie.

Zebrane środki, zasilone przez Futureal dodatkową kwotą 800 tys. euro (blisko 4 mln zł), zostaną przekazane na wsparcie organizacji humanitarnych działających na rzecz mieszkańców Ukrainy na terenie trzech ww. krajów. Jedna trzecia tej kwoty trafi do Polski.

- Nie rozdysponowaliśmy jeszcze całego naszego budżetu, gdyż chcemy dobrze zbadać potrzeby i przekazać fundusze tam, gdzie będą one najbardziej potrzebne. Wierzymy, że działania pomocowe, które są dziś tak potrzebne, to maraton, nie sprint. Najważniejsze to grać zespołowo, dlatego mocno angażujemy też naszych pracowników, wspierając ich inicjatywy w każdy możliwy sposób, w tym finansowy - mówi Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

Pracownicy Cordii oraz Futureal angażują się w pomoc uciekającym przed wojną

W ramach powyższej kwoty powstał również fundusz na wsparcie oddolnych inicjatyw pracowników Cordii oraz Futureal w Polsce. Jego wartość – na ten moment – to 300 tys. zł. Każda osoba, która działa na rzecz uchodźców w jakikolwiek sposób, może liczyć na zwrot poniesionych kosztów: benzyny, produktów, wyposażenia mieszkania itd. Firma podkreśla, że jej pracownicy bardzo aktywnie angażują się w pomoc uciekającym przed wojną. Wiele osób bierze udział w zbiórkach, organizuje transport i noclegi oraz jeździ ze wsparciem na granicę. Każdy, kto chce pomagać może liczyć na udzielenie dodatkowych, płatnych dni urlopu na ten cel.

Przedszkole i szkoła dla ukraińskich dzieci od Grupy Futureal

Pomoc na terenie Polski jest organizowana także w ramach aktywów komercyjnych Futureal, który udostępnił swoje powierzchnie w nieruchomościach w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku pod działalność organizacji humanitarnych. Szykowane są w nich miejsca noclegowe oraz przedszkole dla ukraińskich dzieci.

- Z ciężkim sercem śledzimy wydarzenia na Ukrainie. Naszym obowiązkiem jest pomóc rodzinom uciekającym przed wojną wszelkimi dostępnymi nam środkami. Jestem dumny ze wszystkich w Grupie Futureal, ponieważ wielu naszych kolegów już przyjęło do domów uchodźców. Wielu przygotowuje się też do aktywnego udziału w organizowanych przez nas darowiznach - mówi Gábor Futó, założyciel i współwłaściciel Grupy Futureal.