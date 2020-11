Branże dotknięte ograniczeniami z petycją do rządu. Oto lista najpilniejszych działań

Dodano: 03 lis 2020 15:47

Przedstawiciele branży: spotkań i wydarzeń, fitness, gastronomicznej i hotelarskiej, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2 wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego, a także szefów najważniejszych resortów w Polsce pismo zawierające kluczowe postulaty dotyczące opracowania sektorowych form pomocy. List został wystosowany 2 listopada, zaś 6 listopada przedstawiciele branż dostarczą go do adresatów.