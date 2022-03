BRW przekazuje tysiąc materacy dla uchodźców kwaterowanych w hotelach Arche

Grupa BRW zdecydowała się dołączyć do działań podejmowanych przez sieć hoteli Arche, aby przyśpieszyć budowę bazy noclegowej, tym samym zwiększając efektywność organizowanej pomocy. Fot. Mat. prasowe.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 mar 2022 08:35

Grupa BRW przekazuje 1 tys. materacy dla uchodźców z Ukrainy. Trafią do organizujących bazę noclegową hoteli Arche. Pierwsza transza 200 materacy wyruszyła do Folwarku i Pałacu w Łochowie, druga – 300 sztuk do hotelu w Siedlcach. Zakwaterowani zostaną tam uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy.