Budimex pomoże w zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy

Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi naszymi pracownikami z Ukrainy. Otrzymali od nas propozycję pomocy poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne dla ich rodzin przebywających na terenie Ukrainy, włączając w to sprowadzenie krewnych do Polski - mówi dla Propertynews.pl Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimeksu.

Budimex szuka miejsc kwaterunkowych dla uchodźców z Ukrainy w województwie podkarpackim i lubelskim, czyli blisko punktów recepcyjnych.

Pracownicy Budimeksu, którzy chcą wrócić na Ukrainę, żeby walczyć o swój kraj, mogą to zrobić bez żadnych przeszkód. Ich miejsca pracy będą na nich czekać, a Budimex pomoże im finansowo w czasie ich nieobecności w naszym kraju.

Budimex organizuje systemową i długoterminową pomoc: finansową, organizacyjną i psychologiczną nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale w ogóle dla uchodźców ukraińskich w Polsce.

Pracownicy Budimeksu pochodzący z Ukrainy otrzymali też ofertę wsparcia w zakwaterowaniu swoich rodzin w Polsce.

- Koncentrujemy się na województwie podkarpackim i lubelskim, raczej blisko punktów recepcyjnych, czyli granicy z Ukrainą. Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania. Aktualnie badamy temat. Może to być finansowanie noclegów w hotelach lub w hostelach. Pytamy także swoich pracowników o ich możliwości kwaterunkowe - w końcu grupa Budimex zatrudnia 7 tys. ludzie, więc to jest bardzo duży potencjał. Odzew jest imponujący - tłumaczy Michał Wrzosek.

W samym Budimeksie nie pracuje wielu Ukraińców, bo zaledwie 40.

- Ale właśnie rozpoczynamy akcję informacyjną wśród naszych podwykonawców. Przygotowujemy się do szerszej akcji pomocy - tłumaczy Michał Wrzosek.

Pracownicy na wojnie, praca na nich poczeka

Dodatkowo wszyscy pracownicy, którzy chcą wrócić na Ukrainę, żeby walczyć o swój kraj, mogą to zrobić bez żadnych przeszkód.

- Gwarantujemy tym pracownikom, że ich miejsca pracy będą na nich czekać, a my jako Budimex pomożemy im finansowo w czasie ich nieobecności w naszym kraju. O takie same świadczenia apelujemy do naszych podwykonawców - wyjaśnia Michał Wrzosek.

Rzecznik dodaje, że Budimex organizuje systemową i długoterminową pomoc: finansową, organizacyjną i psychologiczną nie tylko dla pracowników i ich rodzin, ale w ogóle dla uchodźców ukraińskich w Polsce.