Budynki w całej Polsce, w geście solidarności z Ukrainą, zaświeciły na żółto i niebiesko

Stołeczny Pałac Kultury i Nauki, wrocławska Hala Stulecia czy gdańska Olivia Business Center – to tylko niektóre monumentalne obiekty ozdobione flagą lub podświetlone na żółto i niebiesko – w barwy narodowe Ukrainy. Po haniebnej agresji Rosji świat zjednoczył się w geście solidarności z barbarzyńsko napadniętą Ukrainą.

W czwartek 24 lutego nad ranem Rosja zaatakowała Ukrainę. W całej Polsce odbyły się demonstracje sprzeciwu wobec barbarzyńskiej napaści. Wiele monumentalnych budynków rozbłysło po zmroku żółto-niebieską poświatą w geście solidarności. We Wrocławiu - Hala Stulecia, w Warszawie - Pałac Kultury i Nauki, a w Gdańsku - najwyższa w mieście Olivia Star w Olivia Business Centre. Ekrany wind w budynku również miały kolor żółto-niebieski. Barwy narodowe Ukrainy zastąpiły czerwone serce wyświetlane na co dzień na fasadzie biurowca. To symbol akcji „Razem Możemy Więcej”, której celem jest wsparcie wszystkich walczących z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Również hotelarze solidaryzują się całym sercem z narodem ukraińskim. „W naszej branży hotelarskiej, wśród naszych pracowników – w Grupie Kapitałowej PHH – jest wielu Ukraińców, którzy będąc w Polsce są bezpieczni, ale w domach na Ukrainie zostały ich rodziny i najbliżsi. W obliczu tej tragedii trudno znaleźć słowa, które dodadzą otuchy, ale zapewniamy o naszej solidarności, pomocy i wsparciu. Jesteśmy z Wami i będziemy Was wspierać, dopóki konflikt na Ukrainie się nie zakończy – czytamy na Facebooku Polskiego Holdingu Hotelowego.

W podobnym tonie swój post napisała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego: „Z niepokojem śledzimy doniesienia z Ukrainy. Jesteśmy całym sercem z naszymi ukraińskimi koleżankami i kolegami z branży. Solidaryzujemy się z Ukraińcami, których tak wielu jest wśród naszych przyjaciół i sąsiadów”.