Bujara: Dzięki nowelizacji i uszczelnieniu ustawy o zakazie handlu w niedziele zyskają gastronomia, hotelarstwo, usługi turystyczne

Wiele sieci handlowych obchodzi przepisy ustawy pod pretekstem bycia placówką pocztową.

– Od 3 lat zabiegamy o to, aby doprecyzować zapisy oraz znowelizować ustawę. Przewidywaliśmy, że dojdzie do sytuacji, w której bierność państwa, Sejmu doprowadzi do tego, iż sieci handlowe zaczną się otwierać pod pretekstem placówki pocztowej. To trwa 3 lata, a cały czas spotykamy się z brakiem reakcji. Sieci handlowe mówią, że skoro inni mogą się otwierać, to dlaczego nie one. Jako „Solidarność” handlowa apelujemy do rządu, parlamentu, żeby jak najszybciej przeprowadzić nowelizację ustawy. Wiem, że taki projekt został już złożony i leży u pani marszałek Elżbiety Witek. Chcielibyśmy, aby w trybie przyspieszonym został procedowany – powiedział szef Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

Placówki pocztowe a handel w niedziele

– Chodzi o doprecyzowanie definicji "sprzedaży przeważającej". Chodzi nam o to, aby w przypadku otwarcia sklepów, które są dopuszczone do sprzedaży asortymentu w niedziele, sprzedaż przeważająca była określona na poziomie 50 proc. Placówką pocztową, która mogłaby się otworzyć w niedzielę, byłaby ta, która zyskuje 50 proc. obrotów ze sprzedaży artykułów oraz usług wynikających z prawa pocztowego – zaakcentował.