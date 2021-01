CBRE z ambitnymi planami redukcji emisji CO2

BRE zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 68 proc do 2035 roku (w stosunku do poziomu z 2019 roku). Działania będą dotyczyły zarówno własnej działalności CBRE, jak i nieruchomości, którymi spółka zarządza. To pierwsze tego typu zobowiązanie w branży, które zostało zatwierdzone przez Science Based Targets (SBTi), czyli inicjatywę na rzecz celów bazujących na danych naukowych.

Zobowiązanie redukcji emisji gazów cieplarnianych jest zgodne z przesłankami porozumienia paryskiego, które zakłada ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C. CBRE zobowiązała się do wdrożenia do 2025 roku planu korzystania z energii elektrycznej pochodzącej w całości ze źródeł odnawialnych oraz do przekształcenia swojej floty pojazdów we flotę o napędzie elektrycznym.

CBRE jako pierwsza firma w branży podejmie się redukcji emisji nie tylko w ramach własnej działalności, ale również w obiektach i nieruchomościach, którymi zarządza na całym świecie. W sumie jest to ok. 650 mln mkw. Do 2035 roku CBRE ograniczy emisje w obiektach, którymi zarządza w imieniu najemców na całym świecie o 79 proc. na stopę kwadratową (czyli 0,9 mkw.), natomiast w przypadku nieruchomości, którymi CBRE zarządza na całym świecie w imieniu inwestorów, emisja zostanie zminimalizowana o 67 proc. na stopę kwadratową. Łącznie zanieczyszczenie ma zmniejszyć się o 68 proc. do końca 2035 roku. CBRE planuje osiągnąć swój cel w ramach współpracy z klientami obsługiwanymi przez działy Global Workplace Solutions i zarządzania nieruchomościami.



- Będąc największym na świecie zarządcą nieruchomości komercyjnych, mamy szansę odegrać niezwykłą rolę w ograniczeniu wzrostu globalnej temperatury. Jesteśmy niezwykle oddani idei wykorzystania naszej wiedzy, zasobów i wpływów rynkowych na rzecz wsparcia naszych klientów w procesie szybkiej i zdecydowanej redukcji emisji dwutlenku węgla wytwarzanej przez ich nieruchomości. Jednocześnie, stale podejmujemy najlepsze praktyki umożliwiające nam skuteczne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju w ramach naszej własnej działalności. Podjęta inicjatywa jest dobra nie tylko dla naszej planety, ale to również dobra praktyka biznesowa – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce.

SBTi jest platformą współpracy zrzeszającą CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute oraz World Wide Fund for Nature. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki wyznaczania celów bazujących na danych naukowych i z niezależnej pozycji weryfikuje i zatwierdza cele określane przez organizacje.

Na początku tego roku CBRE już drugi rok z rzędu została uwzględniona w prestiżowym zestawieniu Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) oraz została sklasyfikowana na 13 pozycji na liście „100 Most Sustainable Companies” publikowanej przez amerykański magazyn Barron.