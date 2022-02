CCC sprawdza, które elementy ESG są istotne dla klientów i partnerów

Grupa CCC trzeci raz sprawdziła, które elementy ESG są istotne dla klientów i partnerów. Najważniejsze okazało się pochodzenie surowców i materiałów do produkcji (95 proc.) oraz prawa człowieka i pracowników.

W badaniu wzięli udział konsumenci, pracownicy, dostawcy, partnerzy, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji finansowych, administracji oraz mediów.

Wyniki analizy pomagają określić kluczowe obszary oraz ryzyka związane z ESG, czyli kwestiami środowiskowymi (obszar E), społecznymi (obszar S) oraz ładu korporacyjnego (obszar G).

Między innymi na podstawie wyników grupa CCC aktualizuje swoją strategię Zrównoważonego Rozwoju i rewiduje realizację bieżących działań.

– W ciągu minionych 5 lat po raz trzeci zweryfikowaliśmy najbardziej istotne kwestie i postulaty dotyczące naszego zrównoważonego rozwoju. Widzimy jak bardzo zmieniło się zrozumienie tego tematu: kilka lat temu dominowały kwestie społeczne, dziś na czele znajdują się te związane z produktem i łańcuchem dostaw. Chcemy wiedzieć, z czego zrobione są produkty oraz czy materiały nadają się do powtórnego wykorzystania. Ma mieć to odzwierciedlenie nie tylko w odpowiednim oznaczaniu produktów, ale także w wiedzy kadry sklepowej oraz szeroko rozumianej komunikacji marketingowej – mówi Daria Sulgostowska, head of sustainability w grupie CCC.

Ekologia i rozwój społeczny

Wśród zagadnień ekologicznych, ważnych dla badanych, w tym klientów i pracowników, na pierwszym miejscu znalazło się pochodzenie surowców wykorzystywanych w produkcji (95 proc.). Dla partnerów Grupy CCC, organizacji branżowych oraz inwestorów kluczowa jest natomiast możliwość ponownego wykorzystania materiałów. Wymieniali oni również dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym (68 proc.), w tym, w szczególności poszukiwanie alternatywnych surowców, oraz możliwość wydłużenia cyklu życia produktów.

Wysoko we wskazaniach znalazły się także kwestie społeczne, na czele z prawami człowieka i prawami pracowników (80 proc. wskazań). Szczególnie istotne są one dla inwestorów oraz organizacji branżowych. Wśród priorytetów znalazło się także rozwijanie przyjaznego środowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad różnorodności (63 proc.). Równość płci i wynagrodzeń, możliwość awansu oraz miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych to najważniejsze postulaty w tym kontekście.

Odpowiedzialny marketing