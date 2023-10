Ceny biletów na loty w październiku spadły średnio o 31 proc. w porównaniu do sezonu wakacyjnego. Wielu podróżnych wybiera końcówkę lata i początek jesieni na zagraniczne wyjazdy z powodu mniejszych upałów i ze względu na oszczędności.

Pod względem finansowym wrzesień to jeszcze przedłużenie sezonu letniego i ceny biletów lotniczych spadły w tym okresie średnio o 9 proc.

W październiku można zaobserwować wyraźne spadki cen vs sezon letni na wielu trasach, średnio nawet o 31 proc.

Według informacji udostępnionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, w pierwszym kwartale 2023 roku lotniska w Polsce obsłużyły 9,4 miliona pasażerów. To oznacza wzrost o 0,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku oraz imponujący wzrost o 65,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. Optymistyczne dane wyraźnie wskazują na odbudowę rynku po pandemii. Zwiększone zainteresowanie podróżami, jest jednym z czynników, który wpływa na wzrosty cen biletów, które nie tylko wróciły do poziomów z 2019 roku, ale też wzrosły.

Stęsknieni podróży urlopowicze szukają okazji cenowych

Dla niektórych wrzesień wydaje się tańszym miesiącem na podróże samolotem. Jednak dane z platformy do rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl sugerują, że nie zawsze tak jest. Niektóre kierunki we wrześniu potrafią być nawet droższe niż w okresie wakacyjnym. Jednym z powodów, dlaczego ceny pozostają na wysokim poziomie, jest popyt podyktowany chęcią korzystania z wakacji we wrześniu. Turyści nastawieni na zwiedzanie mogą korzystać z przyjemnych wrześniowych temperatur na południu Europy. Poza tym większość osób wraca po urlopach do codziennego rytmu dnia i związanych z nim obowiązków, w tym do pracy czy na uczelnie, między innymi w ramach programów wymiany studenckiej.

Dopiero w przypadku lotów w październiku można było zauważyć wyraźne spadki cen biletów w porównaniu do okresu wakacyjnego, średnio o 31 proc. Jednocześnie, co równie ważne dla podróżujących, jesienią pogoda nadal sprzyja, zwłaszcza na południu Europy.

Na październik mieliśmy okazję znaleźć bilety z Warszawy do popularnych europejskich stolic, takich jak Paryż, Londyn czy Barcelona, w atrakcyjniejszych cenach niż w okresie letnim (od czerwca do sierpnia). Na przykład lot do Paryża kosztował średnio 445 złotych, co oznacza obniżkę o 51 proc. Za 295 zł mogliśmy kupić bilet na październik do Londynu (spadek o 56 proc.) czy za 785 zł do Barcelony (cena niższa o 29 proc.) – zauważa Marta Gałuszka, Brand Manager Fru.pl.

Najlepsze okazje obejmowały między innymi loty do Austrii, np. do Wiednia (268 zł) czy do północnych Włoch – Bolonia (355 zł), gdzie ceny były niższe odpowiednio o 42 proc. i 39 proc. w porównaniu z podróżami w szczycie sezonu. Z Warszawy można było polecieć do stolicy Belgii za średnio 442 zł, co oznacza obniżkę o 34 proc. Podobnie, przelot do Eindhoven w Holandii kosztował 351 zł, co stanowi taki sam procentowy spadek cen.

Jesienią największe spadki cen biletów widać na kierunkach skandynawskich. Miłośnicy dalekiej północy mogli kupić bilety do Oslo z Warszawy za średnio 178 zł, co oznacza obniżkę aż o 68 proc. w porównaniu z czerwcem, lipcem czy sierpniem tego roku. Choć zmiana ceny może mieć głównie związek z pogarszającą się w tamtym regionie pogodą w październiku.

Z lotnisk regionalnych, z których podróżowała rekordowa liczba podróżnych w wakacje tego roku, można było polecieć do Londynu (z Poznania) za średnio 232 zł, co stanowiło obniżkę cen o 59 proc. w porównaniu z okresem letnim. Podróżujący w październiku do słonecznych Aten (z Krakowa) mogli zarezerwować lot o 48 proc. taniej, czyli za średnio 663 zł.

Zakup biletów z większym wyprzedzeniem

We wrześniu 20 proc. rezerwacji w obrębie Europy dokonano z wyprzedzeniem od 15 do 30 dni, przy czym taki sam odsetek dotyczył podróży planowanych z dwumiesięcznym lub trzymiesięcznym zapasem czasowym (60 dni lub więcej przed datą wylotu).

Z danych Fru.pl wynika, że rezerwacje lotów na październik wykazują wyraźny trend planowania podróży z większym wyprzedzeniem. Aż 50 proc. rezerwacji zostało dokonanych z zapasem czasowym wynoszącym od 15 do 45 dni przed datą wylotu. Jesienią nieco rzadziej decydujemy się na rezerwacje z ponad 60-dniowym wyprzedzeniem (30 proc.). W porównaniu do tegorocznego okresu letniego ten odsetek wynosił odpowiednio 32 proc. i 23 proc.

Top 5 kierunków we wrześniu i październiku

Podróżni rezerwujący bilety za pośrednictwem Fru.pl we wrześniu i październiku najchętniej odwiedzali Rzym, Alicante, Paryż, Londyn i Barcelonę.

