Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,7 proc.

Spadająca inflacja nie oznacza spadku cen, lecz spowolnienie ich wzrostu.

Konsumenci, według badań, spodziewają się nadal wzrostu cen, choć - jak podaje portal rp.pl - nie wszystkie grupy społeczne, np. elektoraty, rozumieją to w podobny sposób.

Im bliżej obozu rządzącego, tym większy optymizm w kwestii spadku cen w sklepach.

Osobnym elementem inflacyjnej mozaiki są ceny usług, które podrożały o 13,3 proc. rdr, Poza lutym, kiedy odczyty w tym segmencie były jeszcze gorsze, mamy do czynienia z to największym wzrostem cen usług od lutego 2022 r.

Przyczyny spowolnienia inflacji rdr:

wyhamowanie wzrostu cen żywności przetworzonej i nieprzetworzonej (ten ostatni wskaźnik daje nadzieję na spadek inflacji bazowej).

wolniejszy wzrost cen napojów bezalkoholowych do 19,7 proc. rok do roku

Ceny energii

W kwietniu o 23,5 proc. podrożały rdr nośniki energii (mdm ich ceny zmalały o 0,3 proc.).

(mdm ich ceny zmalały o 0,3 proc.). Paliwa dla prywatnych konsumentów potaniały za to nawet w ujęciu rok do roku o 0,1 proc.

Ekonomiści: tempo spadku cen będzie tylko zwalniało

"Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach trend spadkowy inflacji CPI będzie kontynuowany, ale tempo spadku cen będzie zwalniało - oceniają analitycy ING BSK. - Największy wpływ na dezinflację ma wygasanie bezpośredniego wpływu wcześniejszego szoku energetycznego (spadek cen paliw, wolniejszy wzrost cen nośników energii). Jednocześnie wciąż utrzymują się pośrednie skutki tego szoku i przenoszenie wyższych kosztów na ceny towarów i usług, co powoduje utrzymywanie się wysokiej inflacji bazowej - dodali.

Według analityków, do końca roku inflacja obniży się najprawdopodobniej poniżej 10 proc., jednak nie jest to powód do zadowolenia dla władz monetarnych, ani tym bardziej podstawa do rozpoczęcia cyklu luzowania polityki pieniężnej.

Bank wskazał, że w średnim terminie nadal widzi istotne ryzyka podwyższonej inflacji.

"Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są utrzymywane poniżej cen rynkowych i będą prawdopodobnie musiały zostać podniesione w 2024. Ryzykiem dla inflacji jest także ekspansywna polityka fiskalna. Nowe wydatki w ramach programu wyborczego ogłoszone wczoraj zawierają waloryzację świadczeń na dzieci do 800 zł, darmowe leki dla młodych i seniorów oraz zwolnienie aut osobowych z opłat za przejazd autostradami, co w 2024 zwiększy deficyt o ok. 0,7-1 proc. PKB" - uważają analitycy.

Ich zdaniem najprawdopodobniej nie jest to jeszcze koniec zmian w polityce socjalnej, dalsze kroki zapowiedziano na połowę czerwca i wrzesień.

Analitycy podtrzymali opinię, że do końca 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych, a pierwsze cięcia będą miały miejsce dopiero jesienią 2024 roku.

Według ING BSK, spadek inflacji w kwietniu względem marca zawdzięczamy przede wszystkim wolniejszemu wzrostowi cen żywności w ujęciu rocznym, co wynika w dużym stopniu z wysokiej bazy odniesienia.

Zdaniem analityków utrzymuje się presja na wzrost cen w kategoriach bazowych i wysoka dynamika cen usług. Np. usługi transportowe podrożały w kwietniu o 24,8 proc. m/m.

"Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w ubiegłym miesiącu nieznacznie - do 12,2 proc. r/r z 12,3 proc. w marcu. Spadek inflacji bazowej cieszy, ale na tle regionu Europy Środkowej to raczej skromna poprawa sytuacji inflacyjnej" - wskazano.

Z kolei analitycy Credit Agricole przewidują, że poniedziałkowe dane GUS w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1 proc. r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8 proc. wobec 14,3 proc. w 2022 r.

