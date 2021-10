Co przyciąga talenty i inwestorów? GZM chce wykorzystać potencjał swoich uczelni

Promocja potencjału naukowego i edukacyjnego to jedno z zadań Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, ujęte w Programie Działań Strategicznych do 2022 roku.

Różnorodność oferty edukacyjnej, jakość kadr i kształcenia czy rozpoznawalność uczelni w kraju i poza nim to współcześnie ważne determinanty rozwoju i budowania konkurencyjności miast i metropolii, w tym przyciągania inwestorów i nowych mieszkańców.

- Bardzo ważne jest to, abyśmy tak dostosowywali swoją ofertę dydaktyczną uczelni i sposób jej funkcjonowania wraz we współpracy z innymi uczelniami, aby pokazać jak bardzo region Metropolii różni się od innych. Jesteśmy atrakcyjnym ośrodkiem akademickim, miejscem w którym łatwo znaleźć pracę będąc już studentem i jednocześnie móc ją ze studiami łączyć. Staramy się upatrywać partnerów wśród uczelni, które funkcjonują na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i z jednej strony uatrakcyjniać naszą ofertę edukacyjną, ale również uzupełniać ją i wzbogacać także w stosunku do naszych partnerów. Politechnika oferuje szereg kierunków związanych z sektorem IT, ale wraz z naszymi partnerskimi uczelniami na śląsku jesteśmy w stanie budować olbrzymi potencjał, dlatego korzystamy z wzajemnego wsparcia. Metropolia ulega przeobrażeniom, z regionu silnie uprzemysłowionego w zakresie technologii ciężkich na region nowoczesnych technologii i energetyki. Tego rodzaju kierunki związane z transformacją energetyczną oferuje właśnie Politechnika Śląska - przekonuje Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Uczelnie wyższe wpływają na rozwój innowacji, wiedzy i postępu, a także są głównymi kreatorami kapitału ludzkiego i społecznego. Na terenie Metropolii funkcjonują 24 uczelnie wyższe, 8 publicznych oraz 16 niepublicznych. Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia w ramach swojej strategii uruchomiła Fundusz Wspierania Nauki, z którego wszystkie uczelnie działające na jej terenie mogą do 2022 roku mogą otrzymać łącznie 8 milionów złotych dotacji na pokrycie kosztów związanych z zaproszeniem wybitnej klasy naukowców, którzy poprowadzą dla naszych studentów wykłady, seminaria, laboratoria albo konsultacje. Wysokość dotacji to nawet 99 procent.