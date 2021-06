Colliers inicjuje kolejną wystawę

W Colliers Office Gallery rusza druga wystawa. Pierwsza wystawa w galerii odbyła się w maju 2015 roku.

Tym razem w galerii będzie można zobaczyć prace Agnieszki Bielak.

Tematyka, którą podejmuje artystka jest bardzo szeroka, a każda z prezentowanych na wystawie prac porusza inne zagadanienia.

Wystawa odbywa się w ramach Colliers Office Gallery, inicjatywy firmy doradczej Colliers, która wspiera promocję młodych artystów z warszawskiej ASP, prezentując ich dzieła w swoim biurze, a podczas pandemii COVID-19 – online. Umożliwia to twórcom dotarcie do większej liczby odbiorców.

Pierwsza wystawa w galerii odbyła się w maju 2015 roku. Od tamtej pory ponad 50 artystów tworzących w różnych dziedzinach - malarstwie, grafice, rzeźbie, fotografii czy designie – miało szansę pokazać tu blisko 280 prac. Tak jak w każdej galerii, również w Colliers Office Gallery możliwy jest zakup prezentowanych dzieł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Twórczość Agnieszki Bielak charakteryzuje się dużą różnorodnością stosowanych technik, a także używanych materiałów, z których wymienić można m.in. gips, porcelanę, brąz, szkło, aluminium czy drewno.

- Różnorodność technik to dla mnie droga poszukiwań, za którą kryje się temat, który aktualnie chcę poruszyć. Zastanawiam się wtedy, co w najodpowiedniejszy sposób dopełni towarzyszące mi emocje, co odda najpełniej treść, którą niesie za sobą ta praca. Na początku pojawia się myśl, doświadczenie, cel, dopiero później poszukuję przedmiotów lub technik, które stworzą całość - mówi Agnieszka Bielak.

Również tematyka, którą podejmuje artystka jest bardzo szeroka, a każda z prezentowanych na wystawie prac porusza inne zagadanienia. Od dążenia do nieosiągalnego ideału, przez kwestię wewnętrznych napięć skumulowanych w naszych głowach, po burzliwy los, który ciągle stawia przed nami nowe wyzwania i nad którym nie możemy w pełni zapanować.

- Różnorodność tematów, które poruszam w moich pracach wynika przede wszystkim z dynamiki życia. Wszystko, co w jakiś sposób aktualnie absorbuje moje myśli, co w danym czasie przeżywam najmocniej staram się przelewać na język sztuki. Myślę, że nie potrafiłabym mieć innego podejścia do tworzenia, ponieważ ten pozorny chaos w tematyce pomaga mi odnaleźć harmonię w życiu codziennym – dodaje artystka.