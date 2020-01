Czego oczekuje pracownik?

Klucz do sukcesu

Skomplikowana sytuacja na rynku pracy w Polsce wymaga zdecydowanych działań ze strony przedsiębiorstw. Raport płacowy „Wyzwania, oczekiwania i możliwości na rynku pracy”, przygotowany przez ekspertów Hays Poland nie pozostawia złudzeń. Tylko firmy, których strategia zatrudnienia zakładać będzie wdrożenie nowoczesnych i elastycznych rozwiązań pracowniczych będą w stanie sprostać rosnącym wymogom. – Obecnie, już 87 proc. pracodawców chcąc wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą planuje zwiększenie zatrudnienia. W związku z tym rywalizacja o najlepszych pracowników może zyskać na sile. Ważne jest więc aktywne reagowanie na zmiany na rynku i potrzeby kandydatów. Zdajemy sobie sprawę, że w najbliższym czasie szczególne znaczenie zyskają m.in. programy szkoleniowe pozwalające na szybkie wdrażanie doświadczonych pracowników oraz zwiększające kompetencje tych już zatrudnionych – komentuje Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Zdobyć i zatrzymać

Obecnie, już nie tylko wynagrodzenie wpływa na przyjęcie bądź odrzucenie danej oferty pracy. Co ciekawe, kandydaci zwracają uwagę na możliwości rozwoju. Współcześnie, pracownicy są gotowi na podejmowanie nowych wyzwań, w tym na szkolenia w nieznanych dotąd dziedzinach. Co zaskakujące, to właśnie chęć do poszerzenia kompetencji to szansa dla… pracodawców. Decydując się na inwestycje w rozbudowę umiejętności swoich obecnych oraz przyszłych pracowników mogą skutecznie wypełniać luki etatowe. Szkolenie okazuje się szybsze i łatwiejsze, niż znalezienie kandydata idealnego, a równocześnie pozwala na zaspokojenie potrzeb rozwoju pracowników.

