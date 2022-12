Firmy z branży dóbr luksusowych dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju. Aspekty ESG nie są już tylko modą, coraz częściej stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania firm.

Ponad połowa badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG.

Niewiele więcej niż połowa firm posiada opracowaną strategię ESG.

W 2021 roku cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był wart prawie 30 mld zł. W 2024 roku może przekroczyć wartość 38 mld zł. W 2019 roku szacowany był na ponad 25 mld zł.

Ponad połowa (58 proc.) badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance), a blisko jedna trzecia twierdzi, że umiarkowaną wagę. Co więcej, zdecydowana większość respondentów stwierdza, że zrównoważony charakter dobra luksusowego może zdecydowanie (36 proc.) lub umiarkowanym w stopniu (48 proc.) poprawić jego poziom prestiżu – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

Źródła presji na ESG

Wśród najważniejszych czynników wpływających na uwzględnianie aspektów ESG w działalności firmy, przedstawiciele branży dóbr luksusowych wskazują głównie na oczekiwania ze strony klientów oraz systemowe regulacje formalnoprawne (po 36 proc. wskazań). Oczekiwania ze strony inwestorów mają kluczowe znaczenie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo 18 proc. respondentów odczuwa największą presję w tej kwestii ze strony swoich obecnych i przyszłych pracowników.

Blisko połowa (48 proc.) nie ma strategii uwzględniającej ESG, co przekłada się na 26 proc. firm, które nie planują osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz 39 proc. które planują, jednak nie deklarują sztywno określonej daty realizacji tego celu - wylicza Przemysław Oczyp Partner Associate, Business Advisory/ESG, KPMG w Polsce.

Ochrona środowiska

W kwestiach środowiskowych firmy z branży luksusowej przykładają największą wagę do tzw. śladu węglowego, na które wskazało 65 proc. uczestników badania. Jednak zaledwie 26 proc. firm działających w segmencie luksusowym zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2030 lub wcześniej. 39 proc. firm nie ma określonej daty, a kolejne 26 proc. firm, zadeklarowało, że nie posiada takich planów.

Zrównoważony rozwój jest trendem, ale w obecnej sytuacji powinien być celem dla całego przemysłu dóbr luksusowych. VITKAC wpisuje się we wszystkie inicjatywy marek luksusowych, z którymi współpracuje, ale nie tylko. W 2021 roku udało się zminimalizować ilość plastiku, wdrożyć ekologiczne i recyklingowe opakowania, odeszliśmy od egzotycznych skór i w najbliższym czasie wyeliminujemy kompletnie futra z naszej oferty - zapewnia Arkadiusz Likus właściciel Domu Handlowego DH Vitkac.

Luksus stał się bardziej odpowiedzialny, bardziej świadomy i bardziej zrównoważony. W Dr Irena Eris od lat podejmujemy działania na rzecz środowiska i odpowiedzialnego biznesu. Obejmują one strategię biznesową, kulturę przedsiębiorstwa i codzienne aktywności. Nasze produkty projektujemy w duchu ekoprojektowania - wyjaśnia Joanna Łodygowska, szef działu komunikacji Dr Irena Eris.

Odpowiedzialność społeczna

Wśród najważniejszych aspektów społecznych uczestnicy badania wskazali działalność charytatywną oraz kwestie związane z dbaniem o pracowników – wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz inkluzywność w zatrudnieniu.

Zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem funkcjonowania i rozwoju biznesu. W.KRUK jako odpowiedzialna marka i firma włącza do swoich działań elementy z zakresu środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Są one od wielu lat publikowane w ramach sprawozdań na temat informacji niefinansowych grupy kapitałowej VRG , której W.KRUK jest częścią - Łukasz Bernacki, prezes zarządu W.KRUK.

