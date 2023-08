Badanie realizowane na grupie reprezentatywnej dla populacji wykazało, że Polacy preferują zakupy stacjonarne w przypadku produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego. Zabawki, gry i sprzęt elektroniczny chętniej kupujemy online.

Polacy wciąż preferują zakupy stacjonarne w przypadku produktów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego.

W kategoriach takich jak zabawki, gry i sprzęt elektroniczny dominują zakupy online.

Prawie połowa badanych przyznaje, że obecny kryzys gospodarczy wpłynął na ich wydatki, skłaniając do oszczędzania.

Gdzie Polacy robią zakupy?

Badanie Elavon pokazuje, że Polacy najczęściej nabywają produkty spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego w sklepach stacjonarnych. Aż 86 proc. ankietowanych przyznaje, że robi zakupy spożywcze głównie w sklepach, a jedynie 2 proc. korzysta z internetu.

Więcej niż 3 na 5 osób dokonuje zakupów produktów domowych głównie w sklepach (64 proc.), a jedna czwarta robi to tam, gdzie jest najwygodniej (25 proc.). W przypadku produktów kosmetycznych 45 proc. osób robi zakupy w sklepach, a 21 proc. wybiera internet.

W niektórych kategoriach przeważają zakupy online

Pomimo dominacji sklepów stacjonarnych w niektórych kategoriach internet staje się coraz popularniejszym kanałem zakupowym. 40 proc. respondentów kupuje meble i dekoracje do domu w sklepach stacjonarnych, a tylko 16 proc. korzysta w tym celu z internetu. Jednak już 40 proc. ankietowanych nabywa sprzęt elektroniczny i gadżety głównie online, podczas gdy 27 proc. z nich robi to w sklepach stacjonarnych.

Ponad jedna trzecia (35 proc.) badanych kupuje ubrania, buty i akcesoria tam, gdzie jest to najwygodniejsze, podczas gdy 3 na 10 konsumentów (34 proc.) robi to w sklepach stacjonarnych, a podobna liczba korzysta w tym celu z internetu (31 proc.). Co więcej, 43 proc. Polaków dokonuje zakupów zabawek i gier online, a 38 proc. tam, gdzie jest to najwygodniejsze.

Jak wyglądają nasze wydatki?

Według badania Elavon 44 proc. Polaków nie przewiduje zmian w swoich wydatkach w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dwóch na pięciu ankietowanych spodziewa się wyższych wydatków w następnych trzech miesiącach, a tylko 1 na 6 Polaków (16 proc.) uważa, że wyda mniej w porównaniu do poprzednich miesięcy. Co więcej, około połowy (49 proc.) badanych, których domowe budżety zostały dotknięte przez obecny kryzys gospodarczy, przyznaje, że zaczęła wydawać mniej niż zazwyczaj. Szczególnie dotyczy to grupy wiekowej 55-64 lat, gdzie aż 57 proc. deklaruje ograniczenia wydatków.

Ciekawe jest, że więcej niż jedna trzecia (37 proc.) badanych jest bardziej świadoma swoich wydatków. Dotyczy to przede wszystkim młodszych grup wiekowych (18-34 lata), gdzie aż 43 proc. wykazuje dużą świadomość w tym obszarze.

Inne podejście do rezerwacji lotów

Kryzys gospodarczy wpływa nie tylko na nasze wydatki, ale również na zachowania rezerwacyjne. Blisko połowa (47 proc.) osób, które stały się bardziej świadome wysokich kosztów życia, zaczęła aktywnie rezerwować loty z większym wyprzedzeniem niż zazwyczaj. Ta sama grupa badanych przyznaje też, że zamierza podróżować samolotem rzadziej niż przedtem.

Zmieniające się nawyki zakupowe Polaków są fascynującym zjawiskiem. Z jednej strony widzimy, że rośnie popularność zakupów online w niektórych kategoriach, takich jak zabawki, gry, elektronika i gadżety, podczas gdy w obszarze takim jak zakupy spożywcze sklepy stacjonarne wciąż dominują. Te wnioski są niezwykle cenne dla Elavon, ponieważ pomagają nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów i dostosować nasze usługi do ich zmieniających się oczekiwań - komentuje Rafał Gołębiewski, Head of SMB Poland, Germany and Nordics, Elavon.

Metodologia badania

W okresie od 8 do 14 marca 2023 r. firma Yonder przeprowadziła internetowe badanie na próbie 1001 dorosłych Polaków w imieniu Elavon. Dane są ważone w celu poprawy reprezentatywności dla przekroju populacji Polski. Yonder jest członkiem założycielem British Polling Council i przestrzega jej zasad.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl