Czy uda się uniknąć budowania obozów dla uchodźców w Polsce?

Najgorsze, co się może zdarzyć, to np. kontenerowe skupiska na uboczu miast. Mieszkania dla uchodźców muszą mieć kontekst społeczny i funkcjonować w istniejącej tkance miejskiej. Najlepiej, żeby nowe, dostępne cenowo lokale służyły zarówno Ukraińcom, jak i potrzebującym Polakom. Tylko wtedy uda się stworzyć zdrowy mix lokatorski, bo wyodrębnione enklawy to złe rozwiązanie - tłumaczy Katarzyna Przybylska, Senior Advocacy Manager Fundacji Habitat for Humanity Poland.

Kryzys uchodźczy może być szansą dla polskiego rynku mieszkaniowego, by wreszcie zacząć budować mieszkania dostępne cenowo szybko i na dużą skalę.

Rynek najmu jest za mały w Polsce, żeby zaspokoić potrzeby, które mieliśmy przed wybuchem wojny, teraz jeszcze dodatkowo pogłębione.

Zeszłoroczne badanie pustostanów przeprowadzone przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów i Fundację Habitat for Humanity Poland wykazało, że w Polsce jest niemal 1 tys. wolnych budynków oraz ponad 6 tys. mieszkań i lokali.

Bardzo wiele budynków-pustostanów należy do gmin. Nie stać ich na remont. Cały świat już wie, że na Polskę spadnie największe obciążenie związane z kryzysem migracyjnym, więc to jest dobry moment, by zainteresować się tym tematem. Powinny już ruszać remonty.

Fundacja Habitat for Humanity Poland rozsyła gdzie tylko może ogłoszenia o tym, że szuka mieszkań do wynajęcia w ramach Społecznej Agencji Najmu. Kryzys uchodźczy mocno drenuje rynek najmu. Jaki jest odzew?

Katarzyna Przybylska, Senior Advocacy Manager Fundacji Habitat for Humanity Poland: Wyjaśnię tylko pewną nieścisłość. W 2017 r. stworzyliśmy projekt pod nazwą Społeczna Agencja Najmu, ale w ubiegłym roku to rozwiązanie zostało uregulowane prawnie i według oficjalnej definicji agencja musi mieć zawartą umowę z gminą. My nie mamy, więc – żeby nikogo nie wprowadzać w błąd – zmieniliśmy nazwę na Program Najmu Społecznego.

Czy SAN-y już gdzieś działają?

Jest to bardzo świeże rozwiązanie. W zeszłym roku gminy nie miały zapewnionych pieniędzy w budżecie na powołanie takich agencji. Pierwsze gminy zaczęły procedurę powoływania SAN-ów na początku tego roku. Warszawa podjęła uchwałę w styczniu tego roku. Sopot i Dąbrowa Górnicza przygotowują się do tego kroku, podjęły uchwały o poparciu działań prezydentów tych miast zmierzających do utworzenia SAN. To narzędzie ma szansę się teraz rozwinąć i powinno, ponieważ w kontekście rosnącej liczby uchodźców z Ukrainy będzie bardzo potrzebne.

Zatem jeszcze gminy nie mają doświadczenia z tą formą polityki mieszkaniowej, a Habitat for Humanity Poland pomógł w tym modelu ok. 200 osobom. Jak się sprawdza?

Bardzo dobrze. Od początku staraliśmy się rozpowszechnić ten model wynajmu i apelowaliśmy o jego uregulowanie, żeby stał się bardziej atrakcyjny. To się udało. Teraz najważniejsze jest to, żeby zaczął działać na większą skalę, w różnych miastach. My z kolei, w naszym programie wciąż szukamy kolejnych mieszkań, teraz są tak pilnie potrzebne jak nigdy.

Co mogłoby usprawnić ten proces?

Dofinansowanie tego wynajmu, ponieważ SAN-y podpisując umowę z właścicielem mieszkania negocjują z nim stawkę niższą niż rynkowa. Potrzebne byłoby jednak dodatkowe dofinansowanie, żeby ta forma wynajmu była dostępna dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym dla uchodźców. Oczywiście przepisy mówią o możliwości dopłaty z programu Mieszkanie na Start, która średnio wynosi niecałe 400 zł, ale to w dalszym ciągu nie składa się na stawkę zbliżoną do czynszu rynkowego. Dobrym ruchem byłaby reforma dodatków mieszkaniowych, na którą czekamy od lat lub wprowadzenie innej formy dopłaty do czynszu, adekwatnej do stawek czynszu na rynku komercyjnym.

No tak, bo przecież problemy mieszkaniowe w Polsce mamy od lat. Fala uchodźców tylko je pogłębi.

Oczywiście, mamy horrendalne czynsze i ceny mieszkań. Zmagamy się z tzw. luką czynszową, czyli rosnącym gronem osób, których nie stać na wynajem mieszania, ani na kredyt hipoteczny, żeby je kupić, a jednocześnie nie kwalifikują się do najmu z zasobów komunalnych. Sam najem z zasobów gminy, to również wyzwanie – czeka na niego w Polsce około 150 tys. gospodarstw domowych. Projektując nowe rozwiązania mieszkaniowe, nie możemy o tym zapominać – inaczej powstaną podziały i nierówności.

Jak dużo mieszkań macie w swoim portfelu społecznego wynajmu?

Około 50. To niewiele, ale ta liczba pokazuje jak trudny jest rynek najmu w Warszawie, szczególnie w trybie społecznym. Dodatkowo dotychczas model najmu społecznego nie był rozpoznawalny w Polsce, a ponadto część właścicieli sceptycznie podchodzi do podpisywania umowy z organizacją pozarządową. Z perspektywy właścicieli bezpieczniejszym partnerem wydaje się gmina – dlatego SAN-y mają dobrą perspektywę rozwoju. Zwłaszcza, że dochody właścicieli z wydzierżawienia mieszkań do SAN-u są zwolnione z podatków: VAT, dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Habitat for Humanity Poland wspierała już migrantów z dawnego bloku sowieckiego, prawda? Nie tylko wynajmowaliście im mieszkania, ale też opiekowaliście się nimi.

Tak. Oprócz najmu społecznego, świadczymy dodatkowe usługi społeczne – pomagamy np. załatwiać sprawy w urzędach czy w szukaniu pracy. Dla osób przyjeżdżających z Ukrainy takie połączenie wsparcia mieszkaniowego i dodatkowej pomocy będzie bardzo potrzebne. SAN-y jako drugi etap interwencji mieszkaniowej wraz z takimi zintegrowanymi usługami pomocowymi najlepiej pomogą usamodzielnić się w Polsce.

Jednak SAN-y nie wystarczą, jeśli prognozy mówiące o tym, że około 2 mln uchodźców zostanie u nas już na zawsze. Coś trzeba chyba zacząć budować?

Oczywiście. To też może być szansa dla polskiego rynku mieszkaniowego, by wreszcie zacząć budować mieszkania dostępne cenowo szybko i na dużą skalę. Rynek najmu jest za mały w Polsce, żeby zaspokoić potrzeby, które mieliśmy przed wybuchem wojny, teraz jeszcze dodatkowo pogłębione. Poza tym czynsze przez ostatnie dwa tygodnie poszybowały w górę, a liczba ofert znacząco się zmniejszyła. Potrzebne są systemowe działania stabilizujące i uspokajające rynek najmu. Mogą to być np. dopłaty do czynszu, które ukrócą zjawisko windowania stawek. Jednak konieczne jest szybkie rozpoczęcie działań budowlanych i remontowych, aby powstawał nowy zasób.

Na przykład adaptować pustostany. Proszę opowiedzieć o projekcie Empty Spaces?

W zeszłym roku przeprowadziliśmy we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów pogłębione badanie pod kątem potencjału przekształcenia pustostanów na potrzeby mieszkaniowe. W badaniu zgłoszono niemal jeden tysiąc budynków w całej Polsce oraz ponad 6 tys. mieszkań i lokali. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każdy zidentyfikowany pustostan będzie mógł stać się mieszkaniem – np. spośród 108 budynków zgłoszonych w geoankiecie (jedno ze źródeł informacji do badania), aż w 68 przypadkach wskazano, że stan nieruchomości czyni wątpliwym celowość przekształcenia na cele mieszkaniowe ze względu np. na stopień degradacji czy niespełnianie norm.

Czy to są pełne dane?

Nie, ponieważ nie wszystkie instytucje, do których się zwróciliśmy odpowiedziały na nasze ankiety. Na pewno potencjał jest większy, więc jest to znaczący punkt wyjścia do tego, by się zainteresować zagospodarowaniem tych pustostanów. Jest to szybsza ścieżka niż stawianie nowych budynków. Bardzo wiele tych budynków należy do gmin. Stoją puste, bo samorządów nie stać na ich remont. Dzisiaj mamy sytuację kryzysową. Cały świat już wie, że na Polskę spadnie największe obciążenie związane z kryzysem migracyjnym, więc to jest dobry moment, by zainteresować się tym tematem. Powinny już ruszać remonty i budowy.

Habitat ma za sobą pilotaż adaptacji pustostanów. Jak to wyglądało?

Wyremontowaliśmy sześć mieszkań należących do Skarbu Państwa i będących w zarządzie miasta Warszawy, które wynajęliśmy. Od początku miał to być program pilotażowy, który sprawdzi to rozwiązanie, a potem ewentualnie je wypromuje. Podobne działania są podejmowane przez Habitat w Wielkiej Brytanii. Teraz jest właściwy czas na skalowanie tego rozwiązania – wielu deweloperów i firm chce się zaangażować w pomoc, co może tworzyć warunki do finansowania takich remontów i adaptacji. Sądzę, że to bardzo dobry moment na budowanie międzysektorowych partnerstw, bo wszyscy mają wspólny cel, by jak najszybciej i najlepiej pomóc przyjeżdżającym do nas uchodźcom, ale nie zapominając przy tym o osobach, które już u nas mieszkają.

Habitat na świecie też buduje mieszkania ekonomiczne. A jak jest u nas?

Tak, nasz klasyczny model działania polega na tym, że – z pomocą lokalnej społeczności i biznesu oraz zaangażowaniu rodziny objętej pomocą – budujemy domy i mieszkania. Tak jest np. w Stanach Zjednoczonych. Jednak w Europie Środkowo-Wschodniej ten model się nie przyjął. W Polsce jeszcze w latach 90. wybudowaliśmy jedno osiedle domów szeregowych w Gliwicach, ale potem już nie udało się kontynuować tego projektu. Natomiast Habitat w Rumunii buduje w tym systemie.

Polska nie ma prawie żadnego doświadczenia z uchodźcami, więc może warto poszukać dobrych przykładów na świecie. Jak można uniknąć budowania obozów. Gdzie są dobre przykłady mieszkań dla uchodźców?

Najgorsze, co się może zdarzyć, to np. kontenerowe skupiska na uboczu miast, bez dostępu do infrastruktury miejskiej i społecznej. Mieszkania dla uchodźców muszą mieć kontekst społeczny, dlatego powinny funkcjonować w istniejącej tkance miejskiej. Najlepiej, żeby nowe, dostępne cenowo lokale służyły zarówno naszym gościom Ukrainy, jak i potrzebującym Polakom. Tylko wtedy uda się stworzyć sprzyjający integracji zdrowy mix lokatorski, bo wyodrębnione enklawy czy diaspory to złe rozwiązanie. W niektórych polskich miastach mamy problem z depopulacją, więc można część uchodźców właśnie tam zaprosić, ale jednocześnie trzeba im zapewnić perspektywę pracy i edukacji, pamiętając o potrzebie wsparcia w nauce języka.

Takie mieszkania mogą powstać chyba tylko w jakimś modelu społecznego budownictwa, czy niekoniecznie?

Raczej tak, chociaż gdyby pojawiło się dofinansowanie zagraniczne w bardzo dużym zakresie, to może i prywatne podmioty włączyłyby się w ten proces. Liczę też na działania CSR na szeroką skalę i wsparcie deweloperów i biznesu w działaniach remontowo-budowlanych. Najważniejsza jest współpraca i koordynacja działań.