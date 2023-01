Liczba ludności Polski spadnie w 2060 roku do 32,5 mln i 28,2 mln w 2080 roku - wynika z prognozy demograficznej ministerstwa finansów opublikowanej przez ZUS.

Jak napisano w prognozie demograficznej liczebność całej populacji Polski spadnie z 37,9 mln w 2022 r. do 32,5 mln w 2060 r. i do 28,2 mln w 2080 r. Oznacza to, że populacja Polski w 2080 r. będzie mniejsza niż obecnie o 9,7 mln, tzn. o 25,5 proc.

Z opublikowanych prze ZUS danych wynika, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) spadnie do 2042 r. W latach 2043-2054 liczba ta ma utrzymywać się na podobnym poziomie (5,2-5,3 mln osób), po czym spadnie, osiągając w 2080 r. poziom o 2,7 mln mniejszy niż w 2022 r.

Z kolei, populacja w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) będzie malała, osiągając w 2060 r. poziom o 7,0 mln osób niższy niż w 2022 r., a w 2080 r. już o ponad 9,2 mln niższy niż w 2022 r., tzn. o 41,4 proc. mniej niż w 2022 r.

Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) ma rosnąć do 2058 r., osiągając poziom 12,4 mln, tzn. o 3,7 mln osób wyższy niż w 2022 r. (wzrost o 42,3 proc.).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl