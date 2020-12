Duże firmy z większym optymizmem wkroczą w 2021 rok

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan, im mniejsza firma, tym krytyczniej ocenia warunki prowadzenia biznesu w tym roku. Pogorszyły się one zdaniem 91 proc. małych firm, 71 proc. średnich i tylko 50 proc. dużych. 15 proc. przedsiębiorstw nie dostrzegło znaczącej zmiany.

W badaniu zapytano też przedsiębiorców o nastroje dotyczące prowadzenia działalności w 2021 roku. Okazuje się, że 44 proc. firm ma pozytywne nastawienie do roku 2021 pod kątem biznesowym. Przejawia je aż 68 proc. dużych przedsiębiorstw, a tylko 39 proc. małych i 55 proc. średnich.

Negatywne nastawienie w kontekście biznesowym sygnalizuje 53 proc. firm, w tym 58 proc. małych, 44 proc. średnich i tylko 32 proc. dużych.

Duże firmy są też większymi optymistami jeśli chodzi nastawienie do 2021 roku pod kątem prawnym (regulacyjnym). Pozytywne nastawienie ma 43 proc. firm, w tym 42 proc. małych, 44 proc. średnich i 58 proc. dużych. Z kolei negatywnie ocenia to co może wydarzyć się w prawie 49 proc. przedsiębiorstw, w tym 50 proc. małych i średnich oraz 40 proc. dużych.

Badanie przeprowadził w grudniu br. Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników (n=300). Wywiady CATI z osobami zarządzającymi.