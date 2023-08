Dwór w Radlnej idzie do generalnego remontu. Świetność przywróci mu Gmina Tarnów, mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć willę. Zabytkowy budynek jest jak pałacyki z włoskich wycieczek do Lacjum: rezydencje Tivoli czy Vincenzy.

Klasycystyczny dwór należał do księcia Sanguszki. Utrzymany jest w stylu renesansowej włoskiej willi. Wygląda tak, jak np. Villa D'Este z ogrodem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zabytki Vincenzy czy inne renesansowe wille, podziwiane we włoskim regionie Lancjum. DWÓR W RADLNEJ ___ Fot. gm. Tarnów.jpeg Unikatowy w tej okolicy budynek i działka o powierzchni ponad jednego ha. zmieniły swojego właściciela na wniosek mieszkańców Radlnej i przyległych miejscowości. Ceglany budynek jest parterowy, z oknami w dekoracyjnych ramach i z tarasem. Kamienne schody prowadzą wprost do ogrodu, dziś mocno zaniedbanego. To piękny budynek. Po renowacji będzie stanowił dumę gminy Tarnów - mówi Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. Willa z 1880 r. jest własnością samorządu, który we wrześniu kupił zabytek. Teraz prace remontowe pomoże rozpocząć dofinansowanie, pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Remont podzielono na etapy. Po zakończeniu renowacji zabytku gmina Tarnów przeznaczy go na cele publiczne. O dokładnym przeznaczeniu zabytku po konsultacjach zadecydują mieszkańcy wraz z gminnymi radnymi - zapowiedział wójt. DWÓR W RADLNEJ __ fot gm. Tarnów.jpeg W pierwszym kroku zostanie sporządzona ekspertyza techniczna i konserwatorska. Powstanie dokumentacja konserwatorska, a w ślad za nią ustalony będzie program prac modernizacyjnych. W kolejnym etapie powstanie projekt budowlany, uzyskane pozwolenie konserwatorskie i budowlane. DWÓR W RADLNEJ _ for gm. Tarnów.jpeg Samorząd pozyskał od rządu środki na kilka przedsięwzięć inwestycyjnych, a ich łączna przewidywana wartość to blisko 820 tys. zł. Wkład gminy w planowane inwestycje nie przekroczy progu 2 proc. Ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego to jeden z naszych priorytetów. Zabytki to nasza tożsamość, staramy się o nie dbać szczególnie - powiedział wójt. Willa to fragment zabytkowego zespołu dworsko-gospodarczo-parkowego w Radlnej, datowanego na lata 80. XIX w. Rządowy Program Odbudowy Zabytków pomoże samorządowi sfinansować: remont kapliczki domkowej Tutajów z 1917 r., położonej w Woli Rzędzińskiej,

konserwację polichromii z lat 1904-05 w zabytkowym Kościele parafialnym pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Porębie Radlnej,

renowację elewacji wraz z osuszeniem ścian piwnic i drenażem opaskowym zabytkowej plebani w Zbylitowskiej Górze z XV/XVI w.,

konserwację zabytkowych, drewnianych ścian XV-wiecznego kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie koło Tarnowa.

