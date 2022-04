Dziś rozpoczyna się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy

150 sesji tematycznych z udziałem 1000 panelistów i 8,5 tys. uczestników, blisko 300 dziennikarzy – to liczby obrazujące skalę tegorocznego Kongresu, który odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wojna w Ukrainie, jej długofalowe skutki dla gospodarki i zmiany na geopolitycznej mapie świata zdominowały problematykę inauguracji Kongresu.

Start dziś o godz. 10.30. Kongres rozpocznie podzielona na dwie części debata podporządkowana nowej misji EEC, w którą – po 24 lutego – mocno wpisała się wszechstronna pomoc dla Ukrainy, zaplanowana w dłuższej perspektywie.

Jak powinna ona wyglądać, jakich narzędzi potrzebujemy, czego będzie wymagała realizacja takiego planu? Jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę w aspekcie politycznym i humanitarnym oraz – po zakończeniu wojny – w odbudowie jej gospodarki?

Jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki? Czy postępujące uniezależnianie się Europy od dominującego dostawcy nośników energii może być impulsem przyspieszającym realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu? To główne tezy debaty otwierającej Kongres, którą poprzedzi wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.

W dyskusji moderowanej przez europosła Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady EEC, wezmą udział: Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej; Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii; Mikuláš Dzurinda, premier Słowacji w latach 1998-2006; Greg Hands, minister biznesu, energii i strategii przemysłowej Wielkiej Brytanii; Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej.

– Kongres, w tak bogatej obsadzie, jest świetnym miejscem na tak potrzebną debatę – uważa Wojciech Kuśpik, inicjator EEC i prezes Grupy PTWP.

Doborowa obsada, najważniejsze tematy

Rzeczywiście, wśród gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego są w tym roku najważniejsze postacie europejskiej polityki i przedstawiciele resortów gospodarczych polskiego rządu – autorytety, osobowości i eksperci. A przede wszystkim przedstawiciele biznesu – największych światowych korporacji i mniejszych prywatnych firm, budujących potencjał polskiej i europejskiej gospodarki.

W głównym nurcie tegorocznej kongresowej debaty – podzielonej na tematyczne ścieżki i ponad 150 sesji, spotkań, rozmów i innych wydarzeń – znajdą się wszystkie najważniejsze problemy szybko zmieniającej się europejskiej gospodarki, wraz z aktualnym społecznym i geopolitycznym kontekstem tych przeobrażeń.

Wiele z tych kluczowych tematów przeszło w ostatnich tygodniach gruntowną reorientację. To zrozumiałe, bo zmiany, jakie przyniosła wojna, widzimy dziś we wszystkich dziedzinach życia: w relacjach międzynarodowych, architekturze bezpieczeństwa, w energetyce i branży surowcowej, w logistyce i handlu. Ale wypływają one także w kosztach działalności i życia, w zachowaniach konsumentów, w podejmowanych codziennie decyzjach.

Główne nurty tematyczne Kongresu znajdą odbicie w kolejnych debatach w programie dzisiejszego dnia. Będą one dotyczyły globalnego handlu, zielonej transformacji, odbudowy gospodarki, digitalizacji i geopolityki.