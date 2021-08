E-commerce i logistyka przejęły pracowników innych branż

Kierowcy, podobnie jak młodzi pracownicy ochrony czy gastronomicy odnaleźli się jako kurierzy czy pracownicy magazynowi. Mało kto decyduje się na powrót do swoich wcześniejszych prac, bo e-commerce czy szerzej logistyka gwarantuje wyższe wynagrodzenia i stabilną prace.

Sektory zamknięte w czasie lockdownu próbują się odbudować i jest im trudno ze względu na braki kadrowe. Czy jest szansa, że to się zmieni w najbliższym czasie?

- Możemy mówić, że zmiany na rynku pracy są już w jakiś sposób utrwalone i będzie teraz bardzo ciężko odbudować rynek pracownika w takich sektorach jak gastronomia, hotelarstwo, usługi czy nawet transport. Pandemia „wygoniła” z tych branż pracowników, nie ma napływu nowych kadr, pozostaje więc polowanie na pracowników i próba przekonania ich do powrotu do pracy benefitami i wysokimi wynagrodzeniami. Póki co trudno tu mówić o sukcesie, bo tak naprawdę nikt nie wie jak silna będzie czwarta fala pandemii – mówi Anna Sudolska, ekspert ds. rynku pracy z firmy IDEA HR Group.

