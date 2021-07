E-skutery alternatywą dla dostaw w gastronomii

Zamawianie jedzenia z dostawą do domu jest normą i podstawą funkcjonowania biznesów na rynku gastronomicznym. Pandemia COVID-19 podkreśliła wagę tej usługi. Tym samym ilość skuterów dostawczych stale rośnie i nie wygląda na to, żeby ten trend miał ulec zmianie.

Co czwarta osoba w Polsce zamawia jedzenie online z dostawą do drzwi.

Skutery elektryczne dla gastronomii to przede wszystkim oszczędność i wygoda użytkowania.

W szeroko pojętej gastronomii wymiana flot skuterów dostawczych ze spalinowych na ich elektryczne odpowiedniki jest wyłącznie kwestią czasu.

Pandemia zmieniła dotychczasowe przyzwyczajenia konsumentów i wyrobiła u nich nowe nawyki. Według badania Santander Consumer Banku już co czwarta osoba w Polsce zamawia jedzenie online z dostawą do drzwi. Z takiego rozwiązania od marca 2020 roku korzystało aż 61 proc. osób w wieku 18-29 lat oraz prawie 40 proc. mieszkańców po 30-stce. Zamówienia na wynos wciąż są głównie domeną dużych metropolii (45 proc. zamówień) oraz osób pracujących w trybie home-office (aż 42 proc.).

Ponadto rośnie liczba osób zaliczanych do mniej zamożnych, z dochodami poniżej 2 tys. zł. miesięcznie, które zamawiają jedzenie w ten sposób. Obecnie jest to już 17 proc. wszystkich konsumentów. Popyt na tę usługę jest więc w Polsce naprawdę duży i klienci dostrzegają liczne pozytywy korzystania z niej. Przedsiębiorcy natomiast, dzięki dostarczaniu swoich produktów w nowoczesny, spełniający oczekiwania ludzi sposób, mogą chcieć ukroić dla siebie okazały kawałek z całego tego tortu.

Skuter elektryczny lepszy od spalinowego?

Skutery elektryczne dla gastronomii to przede wszystkim oszczędność i wygoda użytkowania. Napęd elektryczny jest znacznie prostszy w konstrukcji od spalinowego. Ilość części ruchomych zespołu napędowego jest o ponad 90 proc. mniejsza, co znacznie redukuje koszty eksploatacyjne i serwisowe. To duża zmiana, bo wiadomo, że w przypadku pojazdów spalinowych sumy z przeprowadzanych niemal cyklicznie napraw mogą przyprawić właściciela o ból głowy. Skutery elektryczne nie są oczywiście niezniszczalne, jednak już teraz psują się dużo rzadziej niż spalinowe, a jako że cała branża notuje stały rozwój i ewoluuje w ogromnym tempie, to jej przyszłość jawi się w jeszcze jaśniejszych barwach.