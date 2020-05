EEC Online: Jak koronawirus zmieni gospodarkę? Przeczytaj ciekawe opinie prelegentów

Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego:

Prognozy, które są zarówno dla polskiej gospodarki, gospodarki globalnej, ale także dla gospodarki europejskiej, dzisiaj są obarczone bardzo dużym błędem. Poziom rozstrzału pomiędzy poszczególnymi ośrodkami analitycznymi jest bardzo duży. Istnieje prawdopodobieństwo, że polska gospodarka może się skurczyć o przeszło 7 proc. w ciągu tego roku. Nie da się wykluczyć tego, że jeżeli będzie nawrót choroby jesienią, że tak nie będzie. Na razie wszystko wygląda na to, że gospodarkom i krajom europejskim udaje się relatywnie skontrolować i utrzymać poziom rozprzestrzeniania się choroby. Co by powodowało, że tylko te dwa kwartały, czyli kwartał II i też część I kw., będą bardzo negatywnie ciążyć na tych wskaźnikach makroekonomicznych dla całej Europy, dla całej Polski i dla całego globu.

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego:

Musimy być przygotowani na tworzenie konkurencyjnej gospodarki niezależnie od tego, ile będzie trwała pandemia i jakie nowe „eventy” będą się pojawiać. Mamy do czynienia z nakładaniem się fal technologiczno-klimatyczno-społecznych. Musimy zainwestować zarówno w infrastrukturę, jak i edukację. Niedopuszczalne jest to, co jeszcze niekiedy widzimy, by dzieci nie miały dostępu do laptopów. Edukacja na rzecz cyfrowej gospodarki powinna mieć miejsce na wszystkich szczeblach nauczania. Każdy, kto kończy uczelnię, powinien umieć funkcjonować w digitalnym świecie. Zmiany, jakie przynosi pandemia, dają szansę polskiej gospodarce. Będziemy mieli do czynienia z decentralizacją konsumpcji i wytwarzania – skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie produkcji może być dla naszego kraju wielką szansą.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC:

Polska musi wykorzystać wielką strategię Europejskiego Zielonego Ładu, abyśmy mogli zacząć gospodarkę od nowa. Tak, jak 30 lat temu - po ruinie gospodarki socjalistycznej - zaczynaliśmy od nowa, dziś również musimy zacząć od nowa. Dla naszego kraju to wyjątkowa okazja, aby się odbudować w nowej gospodarce, nowej wizji świata. Unia Europejska walcząc z kryzysem musi koncentrować na trzech kluczowych kwestiach: wsparciu gospodarki, rozwoju cyfryzacji, a także realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która może przełożyć się na długofalowy wzrost dla Wspólnoty.