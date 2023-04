„Nowa europejska gospodarka w nowym świecie” to temat pierwszej sesji EEC 2023. Jest ona poświęcona perspektywom konkurencyjności Europy w kontekście wyzwań związanych m.in. z sytuacją geopolityczną i walką z kryzysem klimatycznym.

- Przyszły rozwój zależy od decyzji, które podejmujemy codziennie - powiedziała na początku sesji Yuliia Svyrydenko , wicepremier i minister gospodarki Ukrainy.

To pierwsza z wielu sesji katowickiego kongresu.

Moderatorem pierwszego spotkania jest Jerzy Buzek.

W sesji biorą udział:

Chris Barton

komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Waldemar Buda

minister rozwoju i technologii

Teresa Czerwińska

wiceprezes, Europejski Bank Inwestycyjny

Johannes Hahn

komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji

Jerzy Buzek (moderacja)

Paneliści rozmawiają o rzeczywistości Polski i Europy po pandemii, wojnie w Ukrainie i kumulacji kryzysów. Debata będzie skupiała się wokół klimatu i środowiska, paliw i surowców, a także bezpieczeństwa żywnościowego, logistyki i dostawy. Uczestnicy koncentruje się także wokół spowolnienia gospodarczego i ryzyka recesji.

Jerzy Buzek, eurodeputowany i przewodniczący Rady EEC ocenił, że dziś największym wyzwaniem w gospodarce są skutki agresji rosyjskiej na Ukrainie. Zwłaszcza, że nakładają się one na realia ekonomii po pandemii, kryzysie gospodarczym, problemom w instytucjach finansowych. Jako pierwszą o wystąpienie poprosił ukraińską wicepremier.

Yuliia Svyrydenko podkreśliła, że Ukraina płaci dziś ogromna cenę za możliwość dołączenia do wspólnoty państw europejskich.

- Bez Ukrainy w ogóle nie można mówić o bezpieczeństwie europejskim - podkreśliła ukraińska wicepremier.

- Dlatego należy mieć nadzieję, że Ukraina jak najszybciej zyska status pełnoprawnego członka Unii Europejskiej - dodała. Podkreśliła także, że po wojnie Ukraina będzie musiała ściśle współpracować z UE nad odbudową i zabezpieczeniem ukraińskiej gospodarki.

Johannes Hahn podkreślił, że UE ma zdolność szybkiego reagowania na kryzysy. Potwierdziła to m.in. sytuacja pandemiczna w odniesieniu do unijnych budżetów. Odporna gospodarka unijna to także gospodarka bardziej konkurencyjna nie tylko na rynkach wewnętrznych, ale i globalnych w sytuacji, kiedy Europa zajmuje około 6 proc. populacji świata.

Globalna konkurencyjność Europy jest dla nas sprawą kluczową, dlatego musimy wyciągać wnioski z obecnej sytuacji i np. dywersyfikować źródła energii - ocenił komisarz UE ds. budżetu i administracji.

- Europa chce być także liderem w transformacji cyfrowej i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. To także szansa dla firm, także tego regionu - dodał.

- Zderzamy się z realiami zupełnie niezależnymi od nas- zauważył z kolei minister Waldemar Buda. Zaznaczył także, że ogromne skoki cen, wywołane pandemią i wojną w Ukrainie, powodowały niepokój wśród przedsiębiorców i podważały sens prowadzenia dalszej działalności. Podkreślił, że jednym z najważniejszych wyzwań jest dziś utrzymanie łańcuchów dostaw oraz całego przemysłu, bez którego nie jest możliwa produkcja ważnych dla gospodarki elementów.

Żeby m.in. produkcja czipów czy półprzewodników, a także produkcja energochłonna mogła u nas zafunkcjonować, musimy czynić pewne wyjątki od dogmatu, jakim jest polityka klimatyczna - ocenił minister Buda.

Dodał, że w przeciwnym razie globalne firmy nie będą chciały produkować tych produktów w Europie. Dodał, że najpierw trzeba zbudować w Europie ogromny potencjał związany z energią odnawialną, a dopiero potem stawiać sobie wygórowane cele.

O tym, jak sytuację finansowania inwestycji ocenia Europejski Bank Inwestycyjny, powiedziała jego wiceprezes, Teresa Czerwińska.

EBI, w takiej sytuacji jaką mamy dziś, jest po to, żeby redukować ryzyko - wyjaśniła.

Bank ma wypełniać lukę finansową, ale także zmniejszać ryzyko finansowania po stronie przedsiębiorców, zwłaszcza że na te cele nie wystarczy środki publicznych. Dopiero połączenie finansowania publicznego z prywatnym może rozwinąć transformację energetyczną, a do tego konieczne jest jeszcze uelastycznienie finansowania inwestycji.

O obecnej sytuacji Wielkiej Brytanii poza UE mówił Chris Barton,

komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą. Ocenił, że po Brexicie Wielka Brytania nadal jest naturalnym partnerem UE, w tym Polski.

Wymiana gospodarcza Wielkiej Brytanii z UE to aż 45 proc. - zaznaczył Chris Barton.

Wielka Brytania zamierza nadal włączać się w pomoc i odbudowę Ukrainy, między innymi ze względu na wspólne wartości, jakimi kieruje się demokratyczna część Starego Kontynentu.

