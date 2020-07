Europejskie miasta w czasie pandemii

Bogdan Wenta, prezydent Kielc zainicjował podpisanie deklaracji „Europejskich Miast w czasie pandemii”. Do inicjatywy dołączyły władze Budapesztu-Csepel (Węgry), Flensburga, Gothy (Niemcy), Orange (Francji) oraz Winnicy (Ukraina).

- Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że potrzebujemy nowych idei, by przezwyciężyć wyzwania i pokonać przeszkody, jakie na naszej drodze stawia los - tłumaczy prezydent Bogdan Wenta. - Dokument ma podkreślić naszą wzajemną solidarność oraz wskazać kierunek współpracy w nadzwyczajnych okolicznościach. W różnych zakątkach starego kontynentu mamy pełne przekonanie, że z tego kryzysu możemy wyjść tylko razem. Solidarność w trudnych czasach odgrywa wyjątkową ważną rolę.

W podpisanej deklaracji, włodarze 6 europejskich miast zadeklarowali zacieśnienie współpracy i zwiększenie wysiłków na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej, w celu przezwyciężenia negatywnych skutków pandemii. W czasie wprowadzonych ograniczeń, wspierać i inicjować będą współpracę gospodarczą on-line, a po ustaniu zagrożenia wzbogacą ją o wzajemne spotkania.

- Ta pandemia kiedyś ustanie, ale pozostawi w nas trwały ślad. Musimy wykorzystać to, by wzmocnić nasze relacje gospodarcze, kulturalne i społeczne. Mamy nadzieję, że duch współpracy i jedności zwycięży. Dziękuję naszym europejskim przyjaciołom za to, że działamy ramię w ramię - podkreśla prezydent Kielc.