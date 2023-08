Evergrande był drugim co do wielkości deweloper w Chinach. Od dłuższego czasu grupa ma problemy finansowe, nie spłaca swoich zobowiązań, powodując spory kryzys na chińskim rynku. Dlaczego firma złożyła właśnie wniosek o upadłość w Nowym Jorku ?

Evergrande zaciągnęła na poczet niespłaconych należności ogromny kredyt.

Już w 2021 jak w domino zadłużająca się spółka spowodowała duży kryzys w chińskiej gospodarce.

Skutki tego odczuli także zagraniczni partnerzy dewelopera.

17 sierpnia przedstawiciele Evergrande złożyli w końcu wniosek o upadłość, choć nie w Chinach, a w Nowym Jorku.

Evergrande do niedawna posiadała w swoim portfelu ponad 1300 projektów w ponad 280 miastach. Jak podają media w USA, chiński potentat inwestował także w innych branżach, od samochodów elektrycznych, przez usługi medyczne, po parki rozrywki.

Długoletnia hegemonię Evergrande na rynkach kraju niebiańskiego smoka przerwała fala następstw nawarstwionych zadłużeń i działań chińskiego rządu.

Złożenie takiego wniosku w USA było możliwe dzięki Rozdziałowi 15 (Bankruptcy Code by the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005). Umożliwia on instytucjom amerykańskiemu sądowi upadłościowemu na rozpatrywanie wniosków podmiotów zagranicznych. - Upadłość na podstawie rozdziału 15 ma pomóc w promowaniu współpracy między sądami amerykańskimi, dłużnikami i sądami innych krajów zaangażowanymi w transgraniczne postępowania upadłościowe - wyjaśnia cnn.com.

Sektor budowlany w Chinach generował do nie dawna nawet ponad 30 proc. PKB. Problemy, a w końcu widmo bankructwa Evergrande w 2021 r. musiała odbić się na kondycji nie tylko sektora, ale na gospodarki w ogóle.

Początku kryzysu można szukać w momencie, kiedy chińskie władze zaczęły wdrażać narzędzia, które miały postawić tamę rozhulanemu zapożyczaniu się firm deweloperskich, co w konsekwencji miało zatrzymać szybki wzrost cen na tamtym rynku.

W podobnej sytuacji znalazły się takie firmy jak Kasia, Fantasia i Shimao Group, a jeden z liderów nieruchomości na rynku chińskich nieruchomości, Country Garden, zaczął rozważać przygotowania rozpoczęcia restrukturyzacji.

Do widocznych już objawów kryzysu branży dołączyło spowolnienie gospodarcze w kraju, do którego zresztą sytuacja deweloperów się przyczyniła.

- W ciągu ostatnich 10 lat firmy z branży nieruchomości rozwijały się zbyt szybko, zaciągając zbyt duże długi - powiedział Louis Tse, dyrektor zarządzający w firmie Wealthy Securities, cytowany przez Bloomberga.

Masa krytyczna załużenia

Do końca ubiegłego roku zadłużenie firmy zajmującej się nieruchomościami osiągnęło 2,437 bilionów juanów (340 miliardów dolarów). To - jak oblicza cnn.com - około 2% całego produktu krajowego brutto Chin.

Evergrande poinformowało również w zeszłomiesięcznym zgłoszeniu giełdowym, że straciło 81 miliardów dolarów z pieniędzy akcjonariuszy w 2021 i 2022 roku.

Na początku tego roku deweloper ogłosił, że uzyskał porozumienia z partnerami i właścicielami obligacji w celu rozpoczęcia planu restrukturyzacji. Miało to załagodzić kryzys i otworzyć drogę na powrót dewelopera do normalnej działalności.

Proces restrukturyzacji umożliwia przyjęcie propozycji firm, które zaproponowały inwestycje, mające ratować dewelopera. Jednym z takich podmiotów jest NWTN, która ogłosiła inwestycję pół milarda dolarów w Evergrande EV w zamian za około 28% udziałów.

