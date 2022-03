Firmy z branży stolarki budowlanej solidaryzują się z Ukrainą i niosą pomoc

Branża stolarki budowlanej samodzielnie bądź z samorządami czy organizacjami pozarządowymi, organizuje przeróżne akcje wysyłki zaopatrzenia dla Ukrainy i zbiórki darów, zachęcając swoich kontrahentów, pracowników i klientów do wsparcia tych co zostali na Ukrainie i tych co przekraczają naszą granicę szukając schronienia, w miarę swoich możliwości i dostępnych środków.

Firmy członkowskie Związku Polskie Okna i Drzwi podejmują konkretne kroki w celu pomocy potrzebującym.

W pomoc uchodźcom włączyły się m.in. Fakro, Yawal z firmą Final, Aluprof z Grupą Kęty, Grupa Selena, Invado. Solidarność z Ukrainą pokazuje również firma KRISPOL, Klimas Wkręt-met, Ponzio oraz Proventuss.

W obliczu dramatycznych zdarzeń związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, polska branża budowlana deklaruje solidarność z narodem ukraińskim. Niekończącemu się konfliktowi zbrojnemu nie tylko przygląda się, ale też wyciąga w kierunku Ukraińców pomocną dłoń, wiele przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Konkretne kroki w celu charytatywnej pomocy potrzebującym, podjęły również firmy członkowskie Związku Polskie Okna i Drzwi.

Firmy, które postanowiły wesprzeć naszych sąsiadów oferują darmowe usługi, udostępniają sprzęt i flotę samochodową do transportu na tereny Ukrainy, zebranych we wcześniej organizowanych zbiórkach rzeczy podstawowej potrzeby, organizują zbiorki pieniężne, pomagają w znalezieniu lokum dla matek z dziećmi, ale też wspierają swoich aktualnych pracowników pochodzących z Ukrainy. Nie wszystkie firmy informują media o swoich działaniach, jednak pomoc jest widoczna zarówno ze strony firm, jak również oddolnych inicjatyw organizowanych indywidualnie.

Nowosądecka firma FAKRO wraz z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowała transport humanitarny żywności długoterminowej oraz środków higienicznych do Ukrainy. Do transportu zebranych produktów, nieodpłatnie udostępniło samochody ze swojej floty. Fakro udostępniło też centrum logistyczne w siedzibie swojego oddziału we Lwowie w celu przeładunku i redystrybucji pomocy na terenie Ukrainy.

Również firma Yawal wraz z firmą Final wspólnie wspierają bezpieczną ewakuację rodzin pracowniczych z Ukrainy oraz najbliższych, którzy muszą uciekać ze swoich domów i objętego wojną kraju. Zorganizowana została też zbiórka finansowa i rzeczowa dla uchodźców przekraczających polską granicę.

Od początku ataku rosyjskich wojsk na naszych wschodnich sąsiadów wsparcie swoim pracownikom z Ukrainy i ich rodzinom, deklaruje firma Aluprof razem z całą Grupą Kęty. Pomagają w zdobyciu zakwaterowania tym, którzy uciekają do Polski, organizują transport uchodźców i możliwie jak największe wsparcie w zależności od potrzeb jakie zgłaszają. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty, w tym Aluprof, zamierzają wesprzeć finansowo działania na rzecz pomocy humanitarnej, przeznaczając na ten cel 1,5 mln PLN.

Grupa Selena stale monitorująca rozwój sytuacji w Ukrainie, stara się realnie wspomagać swoich ukraińskich pracowników i ich rodziny. Do tej pory zaoferowali im wsparcie logistyczne i finansowe a co za tym idzie możliwość zakwaterowania w bezpiecznych miejscach w Polsce. Gotowość do pomocy zaoferowały nie tylko władze firmy, lecz także indywidualni pracownicy.

Od lat w działania pomocowe lokalnej społeczności angażuje się firma Invado, mieszcząca się w gminie Ciasna, w województwie śląskim, która dołączyła do działań pomocowych organizowanych przez instytucje lokalne, mające na celu pomoc uchodźcom napływającym do Polski, ale i tym, którzy zmierzają do swoich rodzin w zachodnich państwach Europy. Dla tych uchodźców, którzy pozostaną na ziemi śląskiej firma Invado, sfinalizuje część prac wykończeniowych w przygotowywanym domu dla uchodźców. Organizują też zbiórki pieniężne wśród swoich pracowników, a zebrane środki przeznaczone będą na zakup niezbędnych rzeczy dla przybywających Ukraińców.

Solidarność z Ukrainą pokazuje również firma KRISPOL, Klimas Wkręt-met, Ponzio oraz Proventuss.