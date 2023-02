Pracodawcy chcący zaangażować do pracy obywateli Ukrainy napotykają na wiele trudności w procesie zatrudnienia. Ich zdaniem główne bariery to dokumenty i procedury.

Wyzwania związane z zatrudnianiem Ukraińców przedstawione zostały na Kongresie Praca 4.0. „Przewidzieć jutro - rynek pracy w dobie niepewności”. Konfederacja Lewiatan wspiera firmy w pokonaniu tych przeszkód.

Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców „Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” to jeden z efektów pilotażowego programu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich i EOG na zlecenie Lewiatana przez firmę Jobs First, w którym przygotowano do pracy w Polsce grupę Ukraińców.

Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy również aktywizował wybrane do programu 100 osób.

Pracodawcy, szczególnie z sektora MŚP, mają niewielką wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur i zasad zatrudniania cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy. Najtrudniejsze jest dla nich poradzenie sobie z niezbędnymi formalnościami.

Największe wyzwanie to długi czas na otrzymanie karty pobytu przez obywatela Ukrainy. Do zatrudnienia obcokrajowca niezbędne jest wypełnienie wielu wniosków urzędowych. To znacznie utrudnia proces legalizacji pobytu i pracy pracownika - zaznacza Andrii Romanchuk, adwokat, partner w EUCON Legal Group.

- Jako firma chcąca zatrudnić obcokrajowców musieliśmy wypełnić wiele dokumentów, które trzeba było przedstawić w różnych instytucjach. Zatrudniając, nie byliśmy do końca świadomi, co jest wymagane przez prawo i urzędy - mówi z kolei Sławomir Skrobek, menedżer zarządzający w firmie G&G Studio.

- Nieznane formalności odstraszają i mogą być powodem, że niewiele polskich firm decyduje się na zatrudnienie Ukraińców. Pomocne było więc przygotowanie kandydatek w ramach projektu - przyszły do nas ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie wkładaliśmy dodatkowego wysiłku w zapoznawanie się z koniecznymi formalnościami i ich załatwianiem w urzędach - dodaje Jan Szczucki, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego EMAG-SERWIS.

- Barierą jest brak jednolitości dokumentów osób z Ukrainy. Część nie ma paszportu, niektóre mają nieważne. Dokumenty związane z nadaniem nr PESEL nie we wszystkich przypadkach są jednolite. Powodowało to potrzebę weryfikacji. Działania te są zazwyczaj po stronie pracodawcy, co utrudnia i dodatkowo obciąża firmy - podkreśla Patryk Bubła, prezes Spółdzielni Socjalnej Zielona, z-ca dyrektora w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.

Wyzwania na rynku pracy

Wśród pracowników przeważają obecnie 40-latkowie z wyżu demograficznego z lat 80., ale już grupa 20-latków, którzy teraz właśnie wchodzą na rynek, jest zdecydowanie mniej liczna. To będzie miało wpływ na rynek pracy.

- Mamy dwie niewykorzystane grupy: osoby niepełnosprawne i młode kobiety, dla których nie ma ofert pracy na niepełny etat. Młode kobiety chcą pracować, ale oczekują elastycznej organizacji pracy. Pracodawcy tego do końca nie rozumieją. Jeśli nie rozwiążemy deficytu pracowników, gospodarka nie będzie się szybko rozwijała - powiedziała Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, która wzięła udział w panelu „Wyzwania rynku pracy w zmieniającej się rzeczywistości”.

- Rośnie frustracja pracowników i pracodawców. Młodzi czują się zagubieni, nie wiedzą, jak odnaleźć się w przyszłości, brakuje im pewności. Z kolei pracodawcy nie rozumieją młodych pracowników, którzy oczekują innego systemu pracy, większej elastyczności. Jest dwustronna frustracja - podkreślił Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Firmy oczekują umiejętności praktycznych

Najważniejsze wyzwania to niedobór pracowników i budowanie inkluzywnego rynku.

Brakuje wielu specjalistów w różnych dziedzinach, np. od sztucznej inteligencji. Ale chodzi również o integrowanie i przyciąganie na rynek pracy osób młodych, starszych i kobiet - zauważyła prof. Agnieszka Wojtczuk-Turek, dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej.

- Pracodawcy oczekują od kandydatów wiedzy i umiejętności praktycznych, które w niewystarczającym stopniu są dostarczane przez obecny system edukacji. Chcemy, by dobrą praktyką rynkową stało się wdrażanie atrakcyjnych programów stażowych, jak Program Rozwoju Talentów Amazon, który dał już prawie 200 osobom możliwość odbycia dwuletniego, dobrze płatnego stażu na umowie o pracę - powiedziała Ewa Fiedor, Apprenticeship Senior Program Manager w Amazon.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl